Promozione turistica: fa tappa anche a Ostuni Buy Puglia, il tour targato Pugliapromozione

Ha preso il via ieri, martedì 22 ottobre, la sesta edizione di Buy Puglia, la tre giorni dedicata all’offerta turistica del tacco d’Italia. Ideata e organizzata dall’agenzia regionale Pugliapromozione, l’iniziativa collega quest’anno 130 buyer selezionati, provenienti da 37 Paesi del Mondo, e 150 operatori turistici locali.





La formula di uno degli eventi di punta è ormai ben rodata e consente di far conoscere, sperimentare e scegliere la Puglia come destinazione turistica, offrendo ai buyer, fino al 25 ottobre, tre intense giornate di travel experience. Suddiviso in otto distinti itinerari, predisposti in altrettante aree della Regione, il Buy Puglia offre a ogni partecipante l’opportunità di conoscere le maggiori attrazioni turistiche di Puglia, tra paesaggio, natura, arte, cultura, enogastronomia, mice (meetings, incentive, congress, events) e wedding.





Protagonisti degli itinerari, alla cui pianificazione ha collaborato anche il Teatro Pubblico Pugliese, i buyer europei provenienti da Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Paesi Bassi e poi Russia e Turchia, affiancati dai colleghi provenienti da aree di mercato ad alto potenziale di sviluppo come Brasile, Cina, India, Argentina e Nord America.





Ha fatto tappa anche a Ostuni nel primo pomeriggio di ieri, una delegazione composta da otto buyer impegnati nella visita dei principali borghi della Valle d’Itria, che sono stati accolti presso viale Oronzo Quaranta dal sindaco Gianfranco Coppola e dall’assessore alla Cultura e al Turismo Vittorio Carparelli.





«Mi è sembrato doveroso accogliere personalmente i Buyers che Pugliapromozione ha portato in giro per le località più belle di Puglia – ha dichiarato il sindaco Coppola – tra le quali non poteva certo mancare la nostra Città bianca. Come loro stessi hanno avuto modo di constatare, la nostra estate, in termini di flussi turistici, non accenna a concludersi. Dall’inizio di aprile il numero di visitatori presenti non accenna a ridursi, perciò credo si stia concretizzando una destagionalizzazione sempre più imperante».