QUARTA (F.I.): IL SINDACO SI IMPEGNI A RESTITUIRE UNA PROGRAMMAZIONE PER I RAGAZZI NELLA STAGIONE DEL TEATRO VERDI”

Scorrendo il tabellone della stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Verdi di Brindisi ci si rende conto che, fatta eccezione per lo spettacolo del 26 dicembre, non ci sono appuntamenti adatti alla visione di bambini e ragazzi.





E’ un preoccupante passo indietro della città di Brindisi che in passato ha sempre riservato spazi adeguati agli appuntamenti teatrali adatti alla visione dei nostri giovani, anche attraverso gli spettacoli mattutini.





Certo, è facilmente riscontrabile il fatto che dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia non arrivano più risorse per implementare l’offerta destinata alle scolaresche. Ma è proprio per questo che mi farò carico di chiedere ufficialmente al sindaco Riccardo Rossi di fare in modo che tale lacuna venga colmata proprio dal Comune di Brindisi, attraverso una minima disponibilità finanziaria. Del resto, è proprio incentivando l’amore verso il teatro da parte dei più giovani che si contribuisce ad assicurare una crescita culturale della città.





Faccio presente che tale richiesta viene pienamente condivisa da molti docenti delle nostre scuole che negli anni scorsi hanno reso possibile la partecipazione dei ragazzi agli spettacoli teatrali proposti dal Verdi.