Attualità
Torre Guaceto diventa una scuola per il mare: otto giovani da tutta Italia imparano a proteggerlo
09/09/2026
TORRE GUACETO – Una settimana sul campo per imparare come si protegge e si gestisce un’Area Marina Protetta. Dal 7 al 12 settembre la Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto ospita, per il ...
Attualità
Brindisi, per cinque ragazzi un viaggio alla scoperta dell’Europa con TenRock ed Erasmus+ DiscoverEU
09/09/2026
La cooperativa sociale pugliese accompagnerà un gruppo di giovani in comunità in un viaggio di 30 giorni tra Italia, Francia e Spagna: per molti sarà la prima volta fuori casa BRINDISI, 8 settembre 2026 — ...
News Sindacati
Brindisi, gigafactory, la CISAL: "Scavi avanti al ritmo sostenuto, fiducia negli impegni"
08/09/2026
Brindisi, Gigafactory, la Cisal: «Scavi avanti a ritmo sostenuto, fiducia negli impegni presi»   Procederebbero a ritmo sostenuto le attività di scavo nell'area di Brindisi destinata alla realizzazione della ...
Sport
Brindisi, l’Aurora punta ancora sul talento di casa: confermata la 17enne Sofia De Noia
08/09/2026
La Green Data Aurora Brindisi continua a puntare sui giovani talenti del territorio e conferma nel proprio roster Sofia De Noia, centrale brindisina classe 2009 che vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione ...
Attualità
Fasano, torna lo “Zaino sospeso”: Lions e Leo raccolgono materiale scolastico per le famiglie in difficoltà
08/09/2026
FASANO – Con l’avvio del nuovo anno scolastico torna anche a Fasano il progetto “Zaino sospeso”, l’iniziativa solidale sostenuta dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano nell’ambito del service ...
Attualità
Brindisi, STP apre una selezione per assunzioni a tempo indeterminato
07/09/2026
Nuove opportunità di lavoro alla STP Brindisi. La società di trasporto pubblico ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per future ...
Cronaca
San Vito dei Normanni, tragedia sui binari: muore un 83enne, ex docente molto conosciuto in città
07/09/2026
SAN VITO DEI NORMANNI – Una domenica mattina segnata dalla tragedia lungo la linea ferroviaria brindisina. Un uomo di 83 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della stazione di San Vito dei ...
News Sindacati
Brindisi, quarta aggressione al Perrino. Ugl Salute: «Basta ospedali-trincea, servono sicurezza e tolleranza zero»
07/09/2026
Brindisi, quarta aggressione al Perrino. Ugl Salute: «Basta ospedali-trincea, servono sicurezza e tolleranza zero» BRINDISI – Quattro aggressioni ai danni del personale sanitario nel giro di pochi giorni riaccendono ...
Cronaca
Brindisi, quarta aggressione ai sanitari in pochi giorni. De Biasi (OPI): «Ora basta, servono misure concrete»
07/09/2026
BRINDISI – Quattro aggressioni ai danni di operatori sanitari in pochi giorni. Dopo gli episodi nei reparti di Psichiatria, Ortopedia e Pneumologia, un nuovo caso al Centro Ustioni riaccende l’allarme sulla sicurezza nelle ...
News Sindacati
Brindisi, Failm e Cobas dichiarano lo stato di agitazione nell’indotto di Petrolchimico e Cerano
07/09/2026
BRINDISI – Sale la tensione sul futuro industriale e occupazionale della città. Failm e Cobas proclamano lo stato di agitazione di tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici impegnate nel Petrolchimico e nella Centrale ...
cultura
Francavilla Fontana, “Bernini liquido”: arte, vino e Barocco tra Castello Imperiali e Giardino Pensile
FRANCAVILLA FONTANA – Arte, vino e territorio si incontrano giovedì 27 agosto a Francavilla Fontana con ...

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