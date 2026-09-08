08/09/2026
09/09/2026
Brindisi, per cinque ragazzi un viaggio alla scoperta dell’Europa con TenRock ed Erasmus+ DiscoverEU
09/09/2026
08/09/2026
08/09/2026
Fasano, torna lo “Zaino sospeso”: Lions e Leo raccolgono materiale scolastico per le famiglie in difficoltà
08/09/2026
07/09/2026
07/09/2026
Brindisi, quarta aggressione al Perrino. Ugl Salute: «Basta ospedali-trincea, servono sicurezza e tolleranza zero»
07/09/2026
Brindisi, quarta aggressione ai sanitari in pochi giorni. De Biasi (OPI): «Ora basta, servono misure concrete»
07/09/2026
07/09/2026