GAL Alto Salento 2020. FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: disponibili i primi 200mila euro per l’avvio del Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020 SRL

FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: disponibili i primi 200mila euro per l’avvio del Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020 SRL





A seguito dell’approvazione del Piano di Azione Locale 2014/2020 “Cura e tutela del paesaggio rurale e costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, redatto dai tecnici del GAL Alto Salento 2020 SRL, realtà in cui convergono i comuni di Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica, Brindisi, San Vito dei Normanni, Villa Castelli e San Michele Salentino, la Regione Puglia sblocca la prima tranche del finanziamento per l’avvio delle misure definite a “regia diretta”, ovvero gestite direttamente dai GAL, relative all’attività marittima e alla pesca. A fronte di un fondo pari a 1milione e 50mila euro, riconosciuto al GAL Alto Salentoper lo sviluppo delle aree rurali e costiere, verrà erogato subito, secondo i criteri stabiliti dal FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, l’importo di 200mila euro per ilsostegno al settore della pesca locale, attraverso attività di educazione alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza degli habitat naturali marini e costieri.





Si è tenuta nella mattinata di martedì 30 ottobre, la riunione tra l’assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia e i rappresentanti degli otto GAL pugliesi ammessi allo specifico finanziamento. Durante l’incontro in Regione, svoltosi presso il dipartimento per le politiche agricole, Gianfranco Coppola, sindaco di Ostuni e Presidente del GAL Alto Salento 2020 SRL ha sottoscritto l’Atto di Concessione relativo all’Intervento 5.3 Fondo FEAMP del GAL Alto Salento, con cui si dà avvio a un’importante e ambiziosa attività di “Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori ittici sul paesaggio marino e costiero”.





Brindisi, Ostuni e Carovigno sono i tre i Comuni interessati dalla programmazione strategica che intende promuovere una campagna di sensibilizzazione ed educazione rivolta a tutti: istituzioni, cittadini, turisti, operatori della pesca, ristoratori e in modo particolare ai giovani in età scolare, nella convinzione che una coscienza ecologica volta al rispetto del mare si debba sviluppare innanzitutto tra i banchi di scuola. Ed è proprio all’interno delle istituzioni scolastiche di questi tre Comuni che prenderà avvio il progetto che prevede incontri informativo/educativi e visite guidate con esperti biologi e pescatori.





Gli obiettivi che la misura intende perseguire sono, inoltre, la scoperta del mondo della pesca e gli equilibri naturali che la regolano nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, assieme alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni ittiche locali,tra cui la promozione del consumo di pesce povero. Questo il motivo per cui si intende coinvolgere i ristoratori, con cui organizzare incontri di “degustazione del pesce povero” e condividere esempi concreti di corrette abitudini alimentari, legate al consumo di prodotti ittici locali. Si punterà a qualificare la filiera corta della pesca, informando i pescatori, i titolari di punti vendita, i ristoratori ed i consumatori ultimi, sull’importanza del consumo di pesce “povero” al fine di generare un cambiamento delle abitudini alimentari.