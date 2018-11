Boxe. Ismaele Dovizioso ha vinto il Campionato italiano di boxe nella categoria Junior

Il 4 novembre a Roma il brindisino Ismaele Dovizioso, classe 2002, ha vinto il Campionato italiano di boxe nella categoria Junior. Il ragazzo allenato dalla ADS Olivier ha battuto in finale Cristinel Bindar, già campione School Boys lo scorso anno e imbattuto su 20 match.





Dovizioso, che si allena con la ADS Olivier da quando aveva 12 anni, ha superato ai quarti il campano Alessio Buonciro e in semifinale il siciliano Nicolò Marino. A 13 anni ha vinto il Torneo Nazionale a Mondovì, entrando in Nazionale, ed ha conquistato il bronzo agli Europei del 2016 a Zagabria.





Un plauso anche ad Alessandro Di Santantonio, classe 2004, che aveva vinto i Campionati Regionali e nel 2018 l’oro nella categoria School Boys conquistando la Nazionale, perdendo l’Europeo con un verdetto discutibile in Ungheria ed ora ha conquistato l’argento ai Campionati Italiani. “Un vero peccato - ha commentato il maestro Olivier Cannalire - per Di Santantonio - che ci ha lasciato tanta amarezza perché meritava l’oro. Siamo davvero delusi dal verdetto”.





Infine dopo la qualificazione conquistata a Mondovì, il prossimo 22 novembre Cosimo Ostuni gareggerà nella categoria Youth a Cascia nel Campionato Italiano.