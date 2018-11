Questa mattina la proclamazione di Riccardo Rossi nuovo Presidente della Provincia di Brindisi.

QUI LE VIDEO INTERVISTE a RICCARDO ROSSI, ROBERTO APRILE, DOMENICO TANZARELLA



Presenti tra gli altri i lavoratori delle Partecipate: “Vi prometto il massimo impegno per risolvere la vostra grave situazione, dobbiamo fare sinergia e trovare le risorse”.





Una grande emozione trasparente nel volto, uno scenario forse inimmaginabile per il diretto interessato sino a pochi mesi fa. Riccardo Rossi, nel doppio ruolo di Sindaco di Brindisi e Presidente della Provincia, in una fase indubbiamente delicatissima per il territorio brindisino e non solo.





Questa mattina, presso il Salone di Rappresentanza dell’ Ente di Via De Leo, la cerimonia di proclamazione (con il passaggio di consegne con il Presidente facente funzione Domenico Tanzarella) , di fronte ai dirigenti provinciali, consiglieri comunali e provinciali, sindaci della provincia, amici e praticamente “compagni di viaggio” di un percorso iniziato quando il primo cittadino brindisino iniziò a fare politica con battaglie sul fronte sociale e ambientale (sempre dai banchi di opposizione).





Ma erano soprattutto presenti i lavoratori della Partecipata in house Santa Teresa, quindi delle Società Partecipate, tra i quali (continuiamo a ripeterlo, sino alla noia, forse dando anche fastidio a qualche protagonista e colpevole di questa vicenda che osserva da lontano) il lavoratore della Brindisi Pubblici Servizi Provinciali in liquidazione (la Provincia ha continuato in questi mesi a partecipare ad assemblee dei soci e continua a fare i conti tra l’altro con un contenzioso con la Partecipata), mai ricollocato e licenziato irregolarmente (lo stabilisce, anche e soprattutto, una sentenza favorevole del Giudice del Lavoro di Brindisi con un risarcimento economico).





Lavoratori, famiglie, a cui il neo Presidente della Provincia ha rivolto il primo pensiero: “Io vi posso garantire che ce la mettero’ davvero tutta per risolvere una grave problematica che oramai dura da diversi anni,e vi sta chiaramente preoccupando e mettendo in ansia. Anche e soprattutto per questa vicenda, bisogna fare sinergia con tutti i sindaci del territorio e le parti interessate. E’ un serio problema di ricerca di risorse e finanziamenti, per i quali si deve anche riprendere il dialogo con la Regione Puglia“.





Intanto, per il dramma dei 110 lavoratori (111 se vi aggiungiamo l’altro lavoratore, praticamente da sei anni senza neanche più ammortizzatori sociali e alcun tipo di sostegno) si avvicina la scadenza della Cassa Integrazione, prevista per fine dicembre.





Riccardo Rossi si sofferma poi sull’ importanza di rappresentare la Provincia di Brindisi, ringraziando chi l’ ha preceduto e chi ha sostenuto e permesso la sua elezione. “Sicuramente un ruolo di grande responsabilità, nei riguardi soprattutto delle comunità, di chi vuole risposte sulla manutenzione delle strade, l’ edilizia scolastica, l’ ambiente.





La Riforma Del Rio e il successivo referendum intendevano abolire le Provincie, ma la realtà è stata diversa. Le Provincie esistono, devono funzionare, lavorare, e riacquisire importanza e dignità. Voglio ringraziare l’avvocato Domenico Tanzarella per l’ impegno profuso, comunque sino al rinnovo del Consiglio Provinciale rimarrà come Vice Presidente, continuando a dare il proprio contributo alle sorti della nostra Provincia.





E naturalmente il mio grazie a tutti i sindaci e consiglieri comunali che mi hanno sostenuto, consapevoli della delicatezza del momento e dell’ esigenza di dare una svolta ad un territorio sin troppo bistrattato. Con loro sarà importante, ripeto, fare sinergia e unità di intenti”.





Alla cerimonia di proclamazione era presente anche Roberto Aprile del Sindacato Cobas, che, insieme alle altre organizzazioni sindacali, sta puntualmente portando avanti la battaglia per la dignità del lavoro.

Un sentito in bocca al lupo a Riccardo Rossi, alla Provincia di Brindisi, alla comunità brindisina.





Articolo di Ferdinando Cocciolo.