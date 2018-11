Ottava Giornata Italiana della Statistica: a Brindisi l’evento Istat sui nuovi censimenti permanenti





Venerdì 9 novembre, dalle ore 9,30





Palazzo Granafei - Nervegna





Farà tappa anche a Brindisi, Venerdì 9 Novembre a partire dalle 9:30, nel Palazzo Granafei - Nervegna, il seminario parte di una serie di eventi celebrativi dell'ottava Giornata Italiana della Statistica promossa da Istat, Istituto nazionale di statistica, e da SIS, Società italiana di statistica. L’iniziativa, dal titolo “Il nuovo Censimento permanente della popolazione. Un racconto continuo del Paese”, sarà l'occasione per presentare le profonde innovazioni introdotte dai nuovi Censimenti Permanenti e le opportunità che offrono per la conoscenza socio-demografica ed economica del Paese.





Durante l’incontro verranno messe in evidenza buone pratiche legate alle innovazioni censuarie, come nel caso del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni che, grazie all’integrazione di dati amministrativi con quelli forniti dalle rilevazioni, porterà una notevole riduzione dei costi e una maggiore utilità delle informazioni per la governance nazionale e locale.





L’evento rappresenta l’occasione per illustrare le novità introdotte dal Censimento permanente della popolazione e le opportunità che offre per la conoscenza socio-demografica del Paese, è organizzato dalla sede territoriale Istat per la Puglia, in collaborazione con l’Università degli studi di Bari, e vedrà la presentazione di un profilo della generazione dei giovani pugliesi, attraverso il racconto di una loro giornata tipo, basato su dati statistici ufficiali.





Interverranno Antonio Felice Uricchio, Rettore Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Riccardo Rossi, Sindaco Comune di Brindisi, Alfredo Malcarne, Presidente Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brindisi, Giovanni Lagioia, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Angelo Roma, Vice Segretario Generale Comune di Brindisi, Emilio Miccolis, Direttore Sede di Brindisi Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Angela Maria Digrandi, Responsabile Ufficio territoriale Istat Puglia, Marche, Abruzzo. Durante il seminario ci saranno interventi di relatori dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: Antonella Massari, Paola Perchinunno, Francesca Traetta, Vito Ricci e Domenico Viola.





In chiusura l’evento, prima del dibattito finale, verrà proiettato il popolarissimo video sul Censimento della Popolazione Istat "10 Cose che NON SAPEVI sugli ITALIANI” del gruppo webstar The Jackal.