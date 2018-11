Brindisi. Tavolo tecnico presso l’ Autorità di Sistema Portuale sull’ istituzione dell’Università Nautica

Tavolo tecnico presso l’ Autorità di Sistema Portuale sull’ istituzione dell’Università Nautica a Brindisi. Il Consigliere Regionale del M5S Gianluca Bozzetti: “Un grande passo in avanti, attraverso la sinergia tra le parti interessate“.





Già da diverso tempo si parla dell’ istituzione a Brindisi dell’ Università Nautica, proposta già avanzata dal Consigliere Regionale del M5S Gianluca Bozzetti a dicembre 2017. Brindisi, la “città del Mare”, nonostante tutto, con risorse strutturali e umane da utilizzare pienamente, per cui la politica deve impegnarsi sino in fondo in termini di valorizzazione e salvaguardia. Non a caso, ad esempio, Brindisi continua ad essere chiamata “Porta d’Oriente”. Progetti, inevitabilmente, da condividere con altre realtà portuali, in un contesto sinergico che deve guardare al consolidamento di attività, infrastrutture, la stessa economia.





Facciamo un passo indietro, prima di arrivare agli ultimi aggiornamenti su una tematica che non è più un sogno. Nel mese di dicembre 2017, venne siglato un accordo quadro tra l’ Università degli Studi di Bari e le due Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico e del Mar Jonio “avente per oggetto l’eventuale affidamento, non esclusivo, all’ Ateneo Barese, di attività formative riservate al personale delle Autorità di Sistema Portuale per diverse materie”. Come era stato dichiarato, un’ opportunità per il territorio brindisino di poter intraprendere “un nuovo indirizzo di sviluppo anche culturale tendente a rivalorizzare la naturale vocazione marittimo / turistica della città”.





Insomma un percorso già avviato, sul quale immediatamente il Consigliere Regionale brindisino del M5S Gianluca Bozzetti ha posto la massima attenzione, integrandolo e consolidandolo con una mozione al Consiglio Regionale. Una mozione indirizzata all’ Assessore regionale alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo e a quello dello Sviluppo Economico Michele Mazzarano, “affinchè si potessero attivare per favorire un’ interlocuzione presso il MIUR e al tempo stesso farsi portavoce nella Conferenza Stato – Regioni di una proposta di istituzione di un Polo Universitario della Nautica a Brindisi”.





Una proposta che sta avendo un seguito, in considerazione di un tavolo tecnico che si è svolto nelle scorse ore presso la sede dell’ Autorità Portuale brindisina, a cui, oltre a Gianluca Bozzetti, hanno preso parte il Sottosegretario al Ministero dell’ Istruzione Salvatore Giuliano (lo ricordiamo, ex Dirigente scolastico dell’ Istituto Tecnico Industriale Maiorana), il prof.Giovanni Lagioia (Direttore Dipartimento Economia e Statistica dell’ Università degli Studi di Bari), il Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi, il Presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese.





Al termine del tavolo tecnico, abbiamo intercettato il Consigliere Regionale Gianluca Bozzetti, che si dichiara soddisfatto per gli sviluppi e fiducioso. “Un’ iniziativa che indubbiamente rappresenta un grande passo in avanti per un progetto che è legato allo sviluppo di Brindisi. Un progetto che risponde in sostanza alla vocazione marittimo turistica di una città che deve guardare ai giovani, alle proprie risorse umane, al nostro porto, a creare nuovi posti di lavoro e opportunità. Dunque, si avverte sempre più l’ esigenza a Brindisi di un Polo Universitario autonomo”.