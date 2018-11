Puglia. Parte la campagna di promozione della Puglia nei cafes a Londra

Ogni giorno centinaia di migliaia di inglesi bevono il loro caffè o thè in tazze d’asporto di carta nei cafes, o per strada. Da oggi a Londra per alcuni di loro la papercup sarà brandizzata Puglia.





È partita infatti, la campagna di comunicazione di PugliapromozionePuglia papercup, in collaborazione con @cupthemarket: 150 milapapercupsbrandizzate Puglia per un mese in 50 caffetterie di tendenza,non appartenenti alle grandi catene, nella zona 1 e 2 di Londra, la più centrale.





La campagna si è inaugurata in concomitanza con il WTM, WORLD TRAVEL MARKET, la più grande Fiera Internazionale del turismo di Londra, a cui Pugliapromozione ha partecipato con uno stand di 200 mq e oltre 30 realtà del turismo pugliese.





Sulle papercup un’illustrazione realizzata ad hoc richiama la luminosità della Puglia, la vivacità delle campagne e del mare, puntando su un messaggio dal posizionamento molto forte: “Puglia Travel Therapy, Grabyourcup of happiness” (Puglia viaggio terapeutico, afferra la tua tazza di felicità).





La Puglia viene raccontata nella fredda e grigia Londra non solo come una destinazione, ma come una vera e propria terapia del buon umore. Tazza in mano con i colori della Puglia, gli avventori inglesi potranno inquadrare il QR code ed essere indirizzati alla landing page, CLICCA QUI dove un video racconta gli aspetti positivi di una vacanza in Puglia, naturale rimedio allo stress e fonte di emozioni da conservare nel cuore - La landing page raccoglierà gli indirizzi email di chi è interessato a ricevere la news letter sulla Puglia.





Oltre alle tazze, i consumatori troveranno un flyer alla cassa delle caffetterie londinesi coinvolte nella campagna, con cui si invita a farsi una foto con la papercup e a postarla su Instagram con l’hasthag #weareinPuglia. Le più belle foto saranno premiate con i magneti della Puglia.





“Una campagna molto divertente, che colpisce nel segno e parte in contemporanea con la più grande Fiera internazionale del turismo a Londra – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone -La campagna fa sognare ai londinesi durante la pausa del caffè una Puglia ridente e mediterranea. Suggerisce la destinazione come un antistress: la vacanza in Puglia rigenera, sviluppa la serotonina, incuriosisce, è un piacere per il palato e meraviglia. La Puglia è già conosciuta e visitata dagli inglesi, che rappresentano il quarto mercato turistico e tendenzialmente vengono in Puglia soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Un mercato in crescita su cui la Puglia punta, grazie anche ai voli diretti.”





François de Vinol, founder e Ceo della start up Cup the Market, afferma: “Siamo entusiasti di aver collaborato con una regione mozzafiato come la Puglia per il lancio

una campagna così unica. Cup the market dà alle aziende la possibilità di raggiungere il proprio target in momenti di pausa, in cui sono ben disposti a fantasticare con una tazza di caffè bollente tra le mani. La mission di Cup the market è capitalizzare questi momenti e la loro positività”.





La campagna parte il 9 novembre e durerà un mese. È in programma un prossimo flight nei primi mesi del 2019, che condurrà il consumatore ad un viaggio digitale nell’esperienza turistica in Puglia.