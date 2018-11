STRAGE DI NASSIRIYA, D’ATTIS E DAMIANI (FI): “EROI CHE HANNO DATO LA VITA PER LA PACE”

“Non bastano 15 anni per cancellare la gratitudine ed il ricordo di uomini che hanno sacrificato la propria vita per la pace”.



Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia Puglia, l’on Mauro D’Attis, ed il vicecommissario, il sen Dario Damiani, in occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya.



“Uomini –aggiungono- che operano per la pace in tante regioni del mondo devastate dalla violenza e che con amore per la nostra bandiera si impegnano per la stabilità e la sicurezza internazionale. Oggi, un pensiero affettuoso e commosso va rivolto ai familiari dei 19 eroi italiani caduti, che hanno perso i loro cari nel più drammatico attacco ad un contingente italiano in missione di pace. Ma dobbiamo ringraziare –concludono D’attis e Damiani- anche coloro che lottano, in un contesto di pericolo, per la dignità umana ed i valori fondamentali della persona nelle aree più a rischio del mondo, insidiati dalla minaccia costante del terrorismo”.