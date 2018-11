Il consigliere comunale di Brindisi, Umberto Ribezzi, ha aderito al progetto di Puglia Popolare, il movimento coordinato dal sen. Massimo Cassano. Ribezzi alle ultime elezioni amministrative è stato il più votato della lista civica “Brindisi in alto”, di cui è diventato capogruppo a Palazzo di città. In questi giorni poi, la decisione di passare con Puglia popolare.



“Decisione maturata dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione politica nazionale, regionale e soprattutto comunale”, spiega Ribezzi che ringrazia “tutti gli amici di Brindisi in alto per il lavoro svolto in questi mesi. Un percorso politico – afferma il consigliere comunale – iniziato con l’entusiasmo coinvolgente del presidente Nando Marino, che già avevo sostenuto nella candidatura a sindaco. Quindi, dopo l’allontanamento per motivi personali e professionali dello stesso Marino dal movimento, prendendo personalmente atto della necessità di dare una dimensione regionale alla ricerca delle soluzioni delle problematiche di Brindisi, la decisione di affiancare Massimo Cassano in Puglia popolare, certo come sono che solo il civismo possa dare quelle risposte concrete agli elettori, data la profonda crisi in cui versa il sistema partitico in Puglia e più in generale nell’intero Paese”.