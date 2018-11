Brindisi. La pista di atletica leggera “ Lucio Montanile” in Contrada Masseriola a Brindisi, un patrimonio da salvaguardare .





Nel 1985 venne Pietro Mennea a gareggiare, a dare spettacolo, a dare praticamente “lustro” ad una pista che ha sempre sfornato talenti e giovani promesse dell’ atletica leggera. La pista di atletica leggera intitolata al prof. Lucio Montanile in Contrada Masseriola a Brindisi, dove il barlettano fu protagonista della terza migliore prestazione mondiale in quell’ anno sui 200 metri piani.





Un impianto che, nonostante tutto, ha sempre ospitato meeting ed eventi di primo ordine, lanciando il messaggio di grande importanza ed impatto di una disciplina sportiva che continua a coinvolgere ragazzi, le scuole, le famiglie. Questa struttura, ormai da molti anni, è in una situazione di degrado non più sopportabile, e lo abbiamo evidenziato anche in precedenti articoli, dove è stato più volte rivolto un appello all’ Amministrazione Comunale brindisina e la Regione Puglia. Del resto, una richiesta sacrosanta e scontata, visto che la tutela delle strutture ed impianti sportivi dovrebbe essere al centro di ogni programma politico ed azione amministrativa.





Da pochi mesi si è insediata la nuova amministrazione comunale guidata da Riccardo Rossi, staremo a vedere. Intanto, la struttura vive delle continue iniziative, manifestazioni, competizioni, attraverso il costante e ammirevole impegno delle proprie risorse umane e professionalità.





Bruno Stasi (dirigente Società Folgore, da tanti anni insegnante di tanti ragazzi che hanno voluto avvicinarsi all’ atletica leggera), il prof. Gaetano Lapomarda (Direttore del Centro Sportivo Lucio Montanile), Giacomo Leone (Presidente Regionale Fidal), Giancosimo Pagliara (Presidente Provinciale Fidal) e Ferdinando Dragone, e scusate se dimentichiamo qualcuno. Competenze (di sacrificio e passione) che purtroppo, quotidianamente hanno a che fare con le gravi problematiche dell’ impianto.





Mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e di igiene, crepe e buche in diversi settori della pista( dove si allenano e gareggiamo gli atleti), degrado e mancanza di manutenzione negli spogliatoi fatiscenti (situazione dunque non regolare, se si pensa anche alle attività post gara),mancanza dell’ acqua calda, ormai cronica mancanza del contratto di fornitura di energia elettrica.





Insomma, un degrado non più accettabile, più volte segnalato alle istituzioni e gli organi competenti dalla Fidal brindisina e il rappresentante regionale Giacomo Leone. Immaginate in che condizioni, ad esempio, continua ad allenarsi Daniele Corsa, uno dei giovani atleti di punta del panorama internazionale.





In tutti questi anni lo diciamo senza alcuna polemica), sono cambiate le amministrazioni comunali, ma nulla è cambiato, “offendendo” in tal modo uno dei patrimoni sportivi della città di Brindisi. Eppure nel febbraio scorso, in una delle sue ultime conferenze stampa prima del commiato alla città di Brindisi, il Commissario prefettizio Santi Giuffrè aveva preannunciato, nell’ ambito del Piano Triennale delle opere pubbliche, degli interventi con un mutuo di 365 mila euro.





Una situazione ereditata dalla nuova Amministrazione Comunale di Brindisi che tuttavia, attraverso il primo cittadino Riccardo Rossi e l’Assessore allo Sport Oreste Pinto, ha promesso il massimo impegno. Ma, è chiaro, ora dalle promesse bisogna passare ai fatti, attraverso una grande sinergia tra l’Amministrazione Comunale, la Regione Puglia, la Fidal (che in questi giorni, attraverso l’ impegno di Giacomo Leone e Giancosimo Pagliara, sta sollecitando l’ apparato istituzionale e dirigenziale ad intervenire il prima possibile).





Senza dimenticare che nel marzo scorso è praticamente scaduto un bando regionale di 100 mila euro, 75 mila euro di finanziamento comunale, il resto dalla Regione Puglia. E nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra la Fidal e l’ Assessore allo Sport Oreste Pinto, del resto già richiesto dai rappresentanti di una federazione che certamente non è stata a guardare.





Le foto allegate all’ articolo vogliono evidenziare soprattutto la passione, l’impegno, l’ entusiasmo, il sacrificio di ragazzi ed atleti che nonostante tutto continuano a gareggiare e ad allenarsi. Gli ultimi eventi, il Mennea Day e il Memorial Andriani – Caliandro, vogliono lanciare un segnale ben preciso.