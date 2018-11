BRINDISI. RAFFICA DI ARRESTI NEL BRINDISINO. TUTTO E’ PARTITO DALL’OPERAZIONE “LAST ACT”.

Questa mattina è stata indetta una conferenza stampa presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi, in cui sono state illustrate le fasi del blitz che ha portato ad una serie di arresti eseguiti tra la notte e la giornta di oggi dai Carabinieri della locale Stazione, in sinergia con altre Stazioni della provincia L’indagine ha portato all’individuazione e arresto di diversi personaggi malavitosi del territorio salentino.





All’operazione hanno partecipato i Cacciatori di Puglia uno squdrone di uomini a cui non mancano mezzi e strumenti tantomeno preparazione per affrontare qualunque tipo di devianza sociale. I Cacciatori di Puglia, di cui un nucleo sarà operativo a Brindisi, saranno d’ausilio alle già valide Forze dei Carabinieri che operano costantemente sul territorio. Qui nel brindisino , afferma il Comandante Giuseppe De Magistris, i Cacciatori di Puglia stanno attuando un ampio servizio di monitoraggio e controllo dei casolari di campagna e sono in grado di aquisire gli obiettivi per più giorni e di operare in condizioni di grande avversità avendo una preparazione militare specialistica essi infatti provengono dal Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania.





Di Francesca Totleben