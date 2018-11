Chiusura delle Guardie Mediche, dalle 20, 30 in poi, i sindaci del territorio brindisino non ci stanno. La Regione Puglia deve capire che si tratta di servizi irrinunciabili per le comunità.





Si ha sempre più la sensazione, senza polemica ma esprimendo un libero pensiero da cronista e cittadino, che sulla Sanità pugliese si adottino scelte e decisioni improvvise che nella sostanza, inevitabilmente, danneggiano le comunità.





Ci riferiamo alla recente decisione da parte della Regione Puglia (provvedimento ufficializzato venerdì scorso) che, “ufficialmente, a seguito degli episodi di cronaca accaduti nei giorni scorsi che hanno coinvolto alcuni operatori sanitari”, ha deciso di sospendere nelle ore serali (a partire dalle 20.30) i servizi di Guardia Medica.





Provvedimento che riguarda i comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Torchiarolo e Villa Castelli. I rispettivi sindaci hanno già espresso il loro dissenso, affermando che “percependo tutte le preoccupazioni legittime legate alla sicurezza , non si ritiene tuttavia giusto un provvedimento che toglie un servizio essenziale sotto il profilo dell’assistenza sanitaria ai cittadini “.





A tal proposito, eloquenti ad esempio le dichiarazioni su facebook del primo cittadino di Latiano Cosimo Maiorano: “Si tratta di un provvedimento che può anche essere giustificabile sotto il profilo della sicurezza, ma dall’ altra parte danneggia inevitabilmente i cittadini e la nostra comunità. E’ una decisione che limita la continuità assistenziale, essenziale in una fase molto delicata nella sanità pugliese. La continuità assistenziale e sanitaria garantita dalle sedi di Guardia Medica, a maggior ragione fondamentali se si pensa al sovraffollamento che continua a caratterizzare i Pronto Soccorso“.





E’ dunque un “grido di allarme” ampiamente condiviso, un vasto dissenso inoltrato alla Regione Puglia che dovrà dare delle risposte. Alcuni sindaci affermano anche di “non essere stati interpellati”. Il Sindaco di Latiano Maiorano chiederà formalmente alla Regione e al Presidente Emiliano due soluzioni: l’attivazione continua di servizi di vigilanza presso le postazioni di Guardia Medica oppure il trasferimento presso le sedi dei 118 presenti sul territorio”.





Dunque, i sindaci della provincia brindisina non ci stanno e nelle prossime ore si attiveranno ulteriormente per chiedere un’ interlocuzione urgente con la Regione Puglia.

Noi siamo con loro e chiediamo al Presidente Michele Emiliano di rivedere una decisione che danneggia la comunità del territorio brindisino, già provata da un Piano Ospedaliero da rivedere.