La Puglia al Travel Marketing Days di Genova

Alla seconda giornata di Travel Marketing Days a Genova la Puglia ancora protagonista, unica regione ospite di questa terza edizione, alla quale Pugliapromozione partecipa in cobranding e ha avuto più momenti per raccontare la propria strategia ad una platea nazionale. Dopo la seguitissima doppia intervista dell’Assessore Loredana Capone con il collega Ligure Giovanni Berrino, Bianca Bronzino, che si occupa di Innovazione per Pugliapromozione, è intervenuta ieri con un contributo sulla progettazione e l’architettura dell’informazione. Il titolo dell’intervento “Connettiamo ciò che siamo” è un invito a “fare rete in rete”, mettendo insieme valori e interessi comuni, degni di essere condivisi.





Si è parlato dell’ecosistema digitale del turismo e di come esso si integra con le strategie di promozione attivate con il piano strategico del turismo Puglia365. Un sistema informativo fatto di contenuti ma soprattutto di persone, operatori, enti locali, cittadini, turisti, giornalisti, buyer internazionali. Un ecosistema digitale e reale nel quale il coinvolgimento dei pugliesi è fondamentale e avviene con diverse modalità online e offline.





Una piattaforma umana prima che digitale a cui si è aggiunta da poco la piattaforma di matching buyer/seller BuyPUGLIA, che permette l’incontro online tra operatori prima dell’appuntamento vero e proprio, finalizzato ad un contratto.