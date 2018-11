Brindisi. Nuovo importante traguardo per il Maestro Cosimo SPINELLI

Nei giorni 24 e 25 u.s., presso il palasport "Papa Giovanni Paolo II" di Massafra, si sono svolti i campionati interrregionali di Forme, Freestyle e Parataekwondo. Presenti quattro regioni (Puglia, Sicilia, Calabria e Lazio) per un totale di 33 Societa e 500 atleti partecipanti.





Visto l'alto numeri degli iscritti, le competizioni si sono svolti su tre quadrati facendo si che la manifestazione si protaesse per ben sedici ore.





Il merito di tutto questo, va Presidente del Comitato FITA Puglia Dott. Arch. Martino MONTANARO e al delegato per la provincia di Taranto, maestro c.n. 7° Dan Tommaso PETRELLI instancabili organizzatori della bellissima manifestazione.





Prima delle competizioni l'apertutra è stata data dai maestri: Antonio DANISE, Cosimo SPINELLI e Fernando MELENDUGNO. il primo giorno con la forma "Sipjin", mentre il secondo giorno i tre si sono esibiti con forme diverse (Tebeak, Sipjin e Hansoo).





Il presidente Montanaro rivolto al folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, a detto: "questi maestri, sono l'esempio è la più alta forma di insegnamento! Tre pilastri del Taekwondo Pugliese aprono i giochi ai nostri piccoli novizi ed esordienti".





Grande soddisfazione per il nostro D.T. Spinelli, dopo il primo posto conquistato ventuno giorni fa a Catanzaro, si è riconfermato per la 13^ volta campione interregionale nella cat. Master 3 over 61.