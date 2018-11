BUSKERS PARTY. UNA FESTA PER IL DUC DI OSTUNI (Domenica 2 dicembre 2018 dalle Ore 17:00-22:00)

In collaborazione con il Comune di Ostuni, nell’ambito dell’attività pianificata dal DUC - Distretto Urbano del Commercio - di Ostuni, nasce il Buskers Party, una coinvolgente festa animata dagli artisti di strada a forte impatto scenografico, pensata per presentare e promuovere il nuovo percorso del Distretto Urbano del Commercio, trait d’union fra il borgo antico “La Terra”, da sempre marchio identificativo del centro storico, e la città moderna e commerciale di Ostuni, area altrettanto ricca di preziosi beni culturali e sede del centro commerciale diffuso.





La Regione Puglia ha introdotto i Distretti Urbani del Commercio con la finalità principale di sostenere una politica organica di sviluppo e supporto al commercio per diventare un elemento di integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione.





I DUC rappresentano una scelta di programmazione strategica per promuovere iniziative di riqualificazione e di incentivo che possano valorizzare gli aggregati commerciali naturali, in un'ottica di collaborazione sistematica fra soggetti pubblici (comuni, camere di commercio, ecc.) e privati (operatori e loro associazioni).





I gonfaloni del DUC Città Bianca – Area del Distretto

Per dar voce e concretezza ai suddetti contenuti, oltre al momento di festa e di presentazione ed inaugurazione, è stato messo in atto un intervento di tipo strutturale, volto a durare nel tempo, segnalando in maniera stabile il percorso identificativo del Distretto. Trattasi della realizzazione di gonfaloni, insegne a doppia faccia recanti le indicazioni e il logo del DUC di Ostuni e concepite per essere collocate lungo il tragitto dello stesso, fungendo da indicatori stradali per i tanti turisti alla ricerca di servizi e prodotti commerciali.





Il meeting d’inaugurazione del DUC Città Bianca – Via Pola (ore 18:00)

La collocazione dei gonfaloni segnerà idealmente l’avvio della manifestazione, che vedrà la sua cerimonia d’inaugurazione in un meeting fra i soggetti coinvolti. L’incontro sarà aperto anche alla cittadinanza e agli operatori commerciali, proprio con l’intento di presentare il DUC Città Bianca, le sue finalità e le attività dallo stesso promosse in una prospettiva di crescita e maggiore coinvolgimento dei soggetti territoriali. Il tutto si terrà presso un’area coperta appositamente allestita nei pressi di via Pola.





La mappa del DUC Città Bianca

Per promuove il Distretto anche al di fuori dei confini comunali, donare maggiore attrattiva alla manifestazione e puntare ad un coinvolgimento più diretto degli avventori e dei commercianti stessi, si realizzerà una mappa del percorso del Distretto con sopra indicate, in occasione dell’evento, le diverse postazioni che ospiteranno le compagnie degli artisti di strada.





Presso ogni postazione, i bambini con le loro famiglie, potranno farsi rilasciare un timbro che andrà a completare la scheda riportata sul retro dei volantini dell’evento in un divertente gioco alla scoperta dei vari artisti lungo il percorso indicato sulla mappa. Ogni scheda completata potrà essere utile per ritirare un omaggio presso tutte le attività commerciali lungo il percorso segnato dagli artisti.





Il buskers party - Area del Distretto (ore 17:00-22:00)

La parte dell’evento strettamente connessa al Buskers Party proporrà una girandola di spettacoli presentati da diversi artisti di strada (fachiro, mimo, sputafuoco, clown etc…), i quali saranno dislocati in undici postazioni fisse dislocate lungo gli assi viari e in corrispondenza delle zone a maggiore vocazione commerciale.