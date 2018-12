Svolta Sabato 1 dicembre l'Assemblea del PLI di Puglia.

Sabato 1 dicembre si è tenuta in Bari una gran bella assemblea del PLI di Puglia. Tutti gli interventi i cui contenuti sono stati di spessore ed espressi con linguaggio comprensibile abbandonando finalmente il politichese, sono intrisi di capacità e conoscenza profonda degli argomenti espressi.





Quale Presidente Regionale ed a nome di tutti i liberali di Puglia ringrazio tutti gli intervenuti, dichiaro soddisfazione per l'entusiasmo profuso che ha generato massima attenzione e massimo interesse dell'oratorio che non si è mai allontanato dalla sala.



Grazie quindi agli amici intervenuti a parlare: oltre al sottoscritto, prof. Nicola Di Cagno, on.le Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, Dott. Corrado Saponaro Segr. Naz.le del PRI,dott. Andrea Caroppo della Lega, dott. Gaetano Panniello Segr. Reg. PLI, avv. Nicola Di Modugno, dott. Giancarlo Ragone Segr. Città PLI - Bari, dott.sa Marcella Labianca segr.reg. Movimento animalista.





L'on.le Sisto di Forza Italia ha evidenziato il valore aggiunto che può esprimere ed offrire il PLI, in particolare ha richiesto la presenza al tavolo regionale per elaborare assieme agli altri partiti del centro destra il programma, preparare le liste ed individuare e nominare i candidati sindaci per la Città di Bari, di Foggia e di Lucera.

Resta forte la condivisione di intenti tra il PLI ed il PRI come da espressa dichiarazione del Segr. Saponaro per svolgere assieme una seria e lungimirante politica.In teleconferenza ha portato la Sua apprezzata testimonianza la sen. Cinzia Bonfrisco del PLI allargando il Suo intervento alle politiche naz.li e di governo. Salutandoci ci ha augurato un proficuo lavoro alla disaminadegli argomenti che attanagliano la Puglia, ha suggerito di prospettare da Liberali le dovute riforme.





Sono stati ricevuti molti messaggi di apprezzamento da colleghi di altri partiti che non hanno potuto intervenire, e da tanti altri amici del PLI di altre regioni. Erano presenti tra gli altri il segretario provinciale di Taranto sig.ra Elena Bencivenga, e, di Lecce il dott. Marco Imperio, nonché tutti gli iscritti e simpatizzanti della sez. di Bari e delle altre province di Puglia. La totale assenza al dibattito dei segretari regionali dell'area di centro sinistra, invitati, ha privato l'auditorio di un confronto sulle scelte e sulla politica del territorio.



Alla ripresa pomeridiana dei lavori, la dirigenza del PLI ha nominato un vicepresidente nella persona di Francesco Paolo Calsolaro, un tesoriere regionale nella persona dell'avv. Nicola di Modugno e due vice segretari nelle persone di Giancarlo Ragone per Bari nord e Marco Imperio per il Salento.





La squadra regionale è così composta:





Angelo Caniglia - presidente regionale

Gaetano Panniello - segretario regionale

Francesco Paolo Calsolaro - Vice Presidente

Giancarlo Ragone - vice segretario regionale per Bari nord

Marco Imperio - vice segretario regionale per il Salento