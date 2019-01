XYLELLA, FORZA ITALIA: “CORRESPONSABILE CHI, POTENDO E DOVENDO, HA FATTO MELINA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.





“La Xylella è una catastrofe che ha travolto non solo l’agricoltura e l’economia regionale, ma anche il paesaggio tipico e identitario della Puglia. Emiliano, da presidente della Regione, poteva e doveva agire per tempo seguendo le indicazioni della scienza e non considerando, nemmeno per un attimo, teorie fantasiose senza alcun fondamento.





Eppure, la Xylella ha divorato migliaia di ettari di uliveti senza che la Regione mettesse in atto misure che avrebbero contenuto il fenomeno, come quelle del Piano Silletti. Le dimissioni dell’assessore Di Gioia non bastano, dovrebbe dimettersi anche chi ha inteso “fare melina”, decidendo di non decidere, aggravando la portata del fenomeno: il vero responsabile è il presidente Emiliano ed è lui che dovrebbe dimettersi dalla guida di una Regione che non ha amministrato.