OSTUNI. Lunedi 11 febbraio la presentazione della "DUC Fidelity card"

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI OSTUNI

INVITO

AL MEETING COMMERCIANTI LUNEDI' 11 FEBBRAIO ORE 10:30





Meeting dedicato a tutti gli esercenti commerciali operanti nell’area del DUC Città Bianca - Distretto Urbano del Commercio di Ostuni.





L’incontro si terrà lunedì 11 febbraio alle ore 10.30 presso il Municipio di Ostuni, nella Sala Consiliare. Durante il meeting si affronterà nello specifico uno dei temi caldi dell’innovazione tecnologica e sarà presentata la DUC Fidelity card, un dispositivo di fidelizzazione dei clienti che contribuirà, insieme alle altre azioni del DUC ed alla Piattaforma Digitale regionale, a creare un’immagine unitaria del centro commerciale naturale e darà a tutti gli operatori del DUC la possibilità di differenziarsi dai concorrenti, offrendo un motivo concreto per ritornare a spendere nel DUC, soprattutto in un ottica di concorrenza “leale” con i Centri Commerciali della Provincia. In tale occasione, saranno illustrate le potenzialità e i vantaggi dati dall’adesione al sistema (che ricordiamo è totalmente gratuita), nonché il suo funzionamento, anche con il supporto del personale tecnico che ne gestirà il back office.





“Due parole” SUI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO.





Da sempre le attività commerciali hanno contribuito alla formazione dell’identità di un luogo; questo dona al piccolo commercio un valore sociale e culturale in grado di migliorare l’abitabilità dei centri urbani. A partire dagli anni ottanta si sono fatte strada nuove tipologie di acquisto, in particolare, l’insorgenza dei centri commerciali, con il loro marketing aggressivo e la gestione centralizzata, hanno messo in crisi i tradizionali sistemi di vendita, determinando un’omologazione dei modelli di consumo.





In questo quadro si inseriscono i Distretti Urbani del Commercio (DUC), previsti dalla Legge Regionale Puglia, con la finalità principale di riportare alla luce, valorizzare e promuovere, quelli che sono i valori aggiunti ancora fortemente caratterizzanti le realtà commerciali dei centri urbani, come ad esempio l’offerta ampia, differenziata e specializzata.





Nascono così in Italia, sull’onda degli esempi internazionali, i "Distretti Urbani del Commercio", associazioni strette fra pubblica amministrazione e privati, che si propongono di operare, attraverso una serie di azioni mirate, con la finalità di restituire ai centri urbani la loro dignità di “salotto buono” delle città, grandi contenitori di beni e servizi, intrattenimento, artigianato, cultura e tradizione, shopping e leisure.





I DUC rappresentano, dunque, l'idea strategica innovativa per realizzare progetti nei quali i cittadini, le imprese e ogni soggetto pubblico e privato sono liberamente aggregati per fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio.





Punto chiave per la creazione di sistemi di valorizzazione urbana è l’innovazione tecnologica, a tal proposito si parla di SMART DUC, una piattaforma tecnologica per la gestione delle informazioni e dei sevizi comuni nell’ambito dei distretti urbani del commercio.