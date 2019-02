Vicenda Tari alla Zona Industriale di Brindisi, botta e risposta tra Forza Italia e il Sindaco Riccardo Rossi.

Vicenda pagamento della Tari per le imprese della zona industriale brindisina, sta già alzando in queste ore il tono delle polemiche e dei “botta e risposta”.





Lunedì pomeriggio, subito dopo praticamente aver appreso l’intenzione dell’ Amministrazione Comunale di Centro Sinistra, conferenza stampa presso la Sala Mario Guadalupi del Comune di Forza Italia, per ribadire la netta contrarietà al pagamento del 100% della tassa sui rifiuti (attualmente le imprese pagano comunque una quota del 30%) nella zona industriale.





Per “gli azzurri” erano presenti i due consiglieri comunali Roberto Cavalera e Gianluca Quarta e per l’esecutivo cittadino Ernestina Sicilia (l’attuale coordinatrice cittadina) e Livia Antonucci. Nelle nostre Video Interviste abbiamo anche avuto il contributo del Vice Coordinatore cittadino di Forza Italia Giuseppe Calvaruso.





“E’ una scelta dell’Amministrazione Comunale che contrasteremo sino in fondo – dichiara Forza Italia Brindisi. Una decisione che danneggia ulteriormente le imprese che già sono oberate di enormi pressioni fiscali.Tra l’altro non capiamo come si possa aumentare la Tari in una zona della città dove praticamente il servizio rifiuti non ha molta rilevanza. E poi una scelta che contrasta anche e soprattutto con il percorso che si vuole portare avanti con le ZES (Zone Economiche Speciali) “.





Dalle parole del capogruppo di Forza Italia Roberto Cavalera un “attacco frontale” al Sindaco Rossi e all’Amministrazione. “Il sindaco, in questo caso, smentisce quel processo partecipativo e di condivisione con le realtà del territorio tanto decantato in campagna elettorale”. Forza Italia ha già pronta un’ interrogazione urgente al primo cittadino, che sicuramente sarà condivisa dal resto delle forze di opposizione di Centro Destra.





Questa, in sintesi, la presa di posizione del partito, approfondita nelle nostre video interviste a Roberto Cavalera, Gianluca Quarta, il Vice Coordinatore cittadino Giuseppe Calvaruso.





Ma la risposta del Sindaco Riccardo Rossi non si è fatta attendere. Stamane conferenza stampa presso la Sala Giunta per ribadire la scelta e le motivazioni.

“Evidentemente Forza Italia e gli oppositori di questa nostra decisione sono poco informati“ – è stata una delle piccanti risposte del primo cittadino da noi ascoltato in video intervista.





Articolo di Ferdinando Cocciolo.