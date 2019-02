RIBEZZI (PUGLIA POPOLARE): “ISTITUIRE UNA TASK FORCE PER ESAMINARE LE RICHIESTE DI SANATORIA E LE SOTTOSCRIZIONI DEI CONTRATTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DI ARCA NORD SALENTO“.





Nella giornata odierna ho presentato un Ordine del Giorno con cui impegno il Sindaco e la Giunta a formare una Task Force nell’Ufficio Casa e Patrimonio per esaminare le richieste di sanatoria per gli aventi diritto (ai sensi della Legge Regionale 07/04/2014 n.10) e per la sottoscrizione dei contratti con gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale e di Arca Nord Salento.

Inoltre, sottoporrò la stessa richiesta all’attenzione e alla valutazione della Commissione casa, di cui sono componente. Premesso che in data 22/11/2018, l’Assise Comunale ritenne di non approvare un ordine del giorno presentato dal sottoscritto (insieme ai gruppi consiliari di Forza Italia, Idea, Brindisi Popolare) con cui si impegnava l’Amministrazione Comunale a disporre l’implementazione dell’organico presso il Settore Patrimonio e Casa.





La motivazione con cui l’ordine del giorno fu respinto risiedeva nella circostanza che quanto richiesto rientrava già nei programmi dell’ Amministrazione Comunale.

Comunque il mio impegno è servito. Prendo atto che successivamente questa promessa è stata mantenuta da parte del Sindaco e Giunta, con l’arrivo di due istruttori amministrativi nel settore Casa. Personale con idonea competenza per svolgere quanto viene richiesto .

Laddove si provvedesse con urgenza ad avviare quanto premesso, si ripristinerebbero situazioni di legalità e si incrementerebbero le entrate per l’Amministrazione Comunale.