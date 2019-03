Ostuni. Incontro in Biblioteca comunale con il Prof. Francesco DELL’ATTI sul tema: ‘L’affascinante sfida della mente umana all’immensità dell’Universo

‘ L’affascinante sfida della mente umana all’immensità dell’Universo ‘

è il tema della relazione che il Prof. Francesco DELL’ATTI, dirigente scolastico e appassionato astronomo, terrà Venerdì 15 marzo, con inizio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale di Ostuni.

L’incontro che rientra nel Corso ‘ Lettura critica del nostro tempo ‘ organizzato dalla Università delle Tre Età di Ostuni, ha lo scopo di ripercorrere le tappe più importanti che hanno portato l’uomo, spinto dalla sua curiosità innata, a interrogarsi sul senso delle cose e della vita e sul ruolo della scienza.

Nel corso dell’incontro il Prof. Dell’Atti si soffermerà su alcuni aspetti di quel mondo assurdo, bizzarro, incredibile che racconta la relatività e la fisica quantistica. Mondi strani, che la scienza, con l’aiuto della tecnologia avanzata, sta svelando e riconoscendo come veri, sconvolgendo le concezioni del tempo e dello spazio. Mondi descritti in tanti anni di studi ricerche e sacrifici, e scoperte come quella delle onde gravitazionali dello scorso anno che ripagano della gioia di aver strappato qualcosa a quel meraviglioso universo di cui siamo parte.