Pier Carlo Padoan all’Hotel Ostuni Palace per Librinfaccia

Dopo il grande successo del doppio appuntamento invernale in fabbrica ritorna Librinfaccia sabato 4 maggio alle ore 12 con il nuovo libro “Il sentiero stretto …e oltre” di P.C. Padoan e D. Pesole – ed. Il Mulino.





Guardando al futuro, quali rischi corre l’economia italiana, quali errori non bisogna commettere, a quali riforme occorrerebbe dare priorità? Come aumentare il potenziale di crescita dell’economia? E come farlo all’interno di un sentiero che resta stretto e che potrebbe essere ancor più angusto, laddove si imboccasse una strada di radicale inversione di marcia rispetto a una attenta e prudente gestione del nostro debito pubblico?





In un momento di cambiamento delicato per l’Italia “Il sentiero stretto …e oltre” offre una discussione serrata sullo stato e sulle prospettive della nostra economia.





“Ho ricevuto critiche da destra e da sinistra. Da destra hanno sostenuto che il debito non è stato ridotto, da sinistra che in realtà c’è stata troppa austerità e le riforme hanno indebolito il lavoro e l’occupazione. Ma proprio per questo confermo che è la strada giusta. Il sentiero stretto è imposto dai vincoli di finanza pubblica e dalle nostre rigidità strutturali, ma appunto ora occorre andare oltre”





Sabato 4 maggio alle ore 12 presso l'Hotel Ostuni Palace Librinfaccia ospita Pier Carlo Padoan e Dino Pesole. Dialoga con gli autori Francesco Saponaro.

L’organizzazione assicura una diretta live sui canali social. Sono partner dell’evento l’Hotel Ostuni Palace e Vendemmia Studio.









Pier Carlo Padoan è stato professore ordinario di Economia alla Sapienza - Università di Roma, vice segretario generale e capo economista dell’Ocse, direttore esecutivo italiano al Fondo monetario internazionale, con incarichi di consulenza per la Banca mondiale, la Commissione europea e la Banca centrale europea. È stato consigliere economico dei presidenti del Consiglio Massimo D’Alema e Giuliano Amato e inoltre ministro dell’Economia e delle Finanze dei governi Renzi e Gentiloni. Attualmente è deputato eletto a Siena nelle liste del Pd.

Dino Pesole giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, è autore di saggi sulle tematiche dei conti pubblici. È stato responsabile dell’ufficio stampa dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato ed è conduttore per Radio24 della trasmissione “A conti fatti, la storia e la memoria dell’economia”.

Francesco Saponaro già Assessore al Bilancio Regione Puglia e Presidente del CETMA.