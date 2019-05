Libri. Venerdì 10 maggio la presentazione del libro di Enrico Rossi dal titolo: Non basta dire Europa

Venerdì 10 maggio presso Palazzo Nervegna alle ore 19,00 l’associazione Left Brindisi e Articolo Uno Mdp presentano il nuovo libro di Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana nonché fondatore di Articolo 1. Non basta dire Europa il titolo.





Spettri solo apparentemente nuovi si celano dietro parole vecchie: nazione, primato, sovranità, confine, identità. L’egemonia della destra consiste anche in questa semplice economia di concetti e di lessico.





In questo volume Enrico Rossi Presidente della Regione Toscana non si limita alla denuncia dei pericoli, né deride questa nuova destra dai tratti antichi. L’intenzione è una analisi puntuale di quali siano le cause che abbiano generato la crisi dell’Unione e mettere in evidenza le contraddizioni più gravi.





Un invito alla sinistra a non temporeggiare ulteriormente riconoscendo i propri avversari e anteponendo la battaglia dei valori alle piccole convenienze ed opportunismi, la posta in gioco è troppo elevata per commettere ulteriori errori. Non è un trattato ma uno strumento operativo di battaglia politica nato dalla esperienza diretta sul territorio e dal dialogo e la riflessione con altri compagni.





La sfida socialista europea deve partire dai suoi capisaldi riprendendo il Manifesto di Ventotene ‘’dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita’’.





L’europeismo non può essere la difesa della “Fortezza Europa” , la partecipazione a questa grande idea deve essere larga e investire tutti gli ambiti della vita sociale. Occorre per questo una grande campagna di conoscenza e informazione. Un ritorno ai principi e alla lotta politica.





La presentazione del libro sarà occasione per un dibattito sul tema Europa a cui parteciperanno Fabiano Amati Presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Cristiano D’Enrico Assessore al Bilancio del Comune di Brindisi e Carmine Dipietrangelo Presidente dell’associazione Left Brindisi.





Articolo Uno

Movimento Democratico Progressista