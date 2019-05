Brindisi. Seminario di studi presso l’Istituto Giorgi sui Social Network

“I Social Network: Rischi, Dipendenza, Deontologia nell’ epoca della Comunicazione 2.0“, il titolo di un Seminario organizzato presso l’ Istituto Giorgi di Brindisi dalla segreteria provinciale del Siap (Sindacato Appartenenti Polizia di Stato).



Ormai è evidente, in relazione anche e soprattutto agli avvenimenti e spiacevoli situazioni di cui veniamo a conoscenza quotidiana mente. I Social Network rappresentano un fenomeno con molti rischi e insidie, purtroppo diventato sempre più, in negativo, “un processo mentale” pericoloso per chi soprattutto lo subisce. Un rischio dilagante che va approfondito, dibattuto, vigilato, sì, a volte anche per salvare vite umane. Ma per far questo, bisogna saper fare sinergia, coinvolgendo tutte le realtà sociali interessate:le famiglie, giovani e adulti, le Istituzioni, movimenti e associazioni, il mondo della scuola





Già, quella scuola che, naturalmente anche a Brindisi, è sempre più aperta alle dinamiche del territorio, al confronto con le autorità e le forze dell’ordine. La scuola anche come denuncia, segnalazione, istanze, contenitore di proposte e idee.





L’esempio dell’ Istituto Tecnico Giorgi, che è particolarmente attento a tutte le problematiche che riguardano direttamente gli studenti, i giovani e le famiglie. E giovedì scorso, proprio presso l’Aula Magna del Giorgi, si è tenuto l’incontro - convegno dal titolo: “I Social Network, Rischi, dipendenza e Deontologia nell’epoca della Comunicazione 2.0” organizzato dalla segreteria provinciale del SIAP (Sindacato Appartenenti Polizia di Stato).





Dunque, un momento di grande confronto e dibattito tra esperti di settore, i rappresentanti istituzionali, i ragazzi, gli stessi docenti. Interventi importanti e significativi: il Questore di Brindisi Ferdinando Rossi, il Vicario Prefetto Pasqua Erminia Cicoria, il sostituto Procuratore del Tribunale di Brindisi Alfredo Manca, il Sovraintendente Capo Polizia di Stato Walter Lombardi, il Responsabile Aliquota di P.G. del Tribunale di Brindisi Eugenio Cantanna, il Vice Segretario Regionale SIAP Vito Ventrella, il Segretario Provinciale SIAP Cosimo Sorino.





Ma anche gli interventi della Dirigente Scolastica Maria Luisa Sardelli (che ha cercato, come sempre, di spingere e motivare i propri ragazzi a fare domande e alla discussione) e della dottoressa Gabriella Gravili, esperta di queste problematiche e dinamiche relazionali, sessuologa, che ha approfondito il tema correlato alla dipendenza e agli effetti che ad esempio’ l’abuso dell’alcool e delle realtà virtuali sta arrecando alle relazioni quotidiane.





Insomma, un’ iniziativa che vuol trasmettere un messaggio ampio e comune. Solo con la condivisione, la denuncia e la sinergia, si può vigilare sui Social Network che devono soprattutto riappropriarsi dei valori originali e virtuosi.





Video Interviste.





Articolo di Ferdinando Cocciolo .