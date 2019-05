Angelo Capodieci sarà ancora responsabile tecnico dei giovani mensanini

Dopo avere confermato Gigi Santini alla guida tecnica della formazione senior, la Mens Sana Mesagne passa alla organizzazione del settore giovanile per la stagione sportiva 2019/2020 e sarà ancora Angelo Capodieci il responsabile tecnico dei giovani mensanini per la prossima stagione sportiva.



Mentre anche i campionati federali giovanili volgono al termine, la società mesagnese getta le basi per il futuro confermando alla guida tecnica il trentaquattrenne allenatore mesagnese, rientrato dopo un anno fuori sede per impegni lavorativi.



Si riparte dal coach cresciuto in casa, dopo la lunga trafila che lo ha visto protagonista dal minibasket al settore giovanile come atleta, per poi prendere la strada di Istruttore giovanile e allenatore di base. La Mens Sana Mesagne si affida al solito usato sicuro, riconoscendo in Capodieci quelle doti tecniche e umane che soddisfano in pieno la politica societaria. "Ancora una volta abbiamo puntato decisamente su Angelo che è una componente della grande famiglia mensanina - dice il presidente Fabio Mellone.



Sappiamo che è stato cercato con tenacia da altre società, ma è stato sufficiente guardarsi negli occhi per raggiungere un accordo e iniziare a programmare la prossima stagione sportiva. Questa è la sua casa naturale dove ha la possibilità di lavorare per i ragazzi del territorio in piena tranquillità, la sua preparazione tecnica e il suo rapporto umano con gli atleti, sono indispensabili per il nostro modo di concepire lo sport. Un ringraziamento va a Enrico Curiale che quest’anno ha seguito i nostri ragazzi nei vari campionati giovanili, dimostrando grandi capacità tecniche e un impegno da vero professionista.



Terminiamo questa faticosissima annata che ci ha visto protagonisti in tutti campionati giovanili, resta da disputare la “conference” degli Under 14 che i prossimi 8 e 9 giugno affronteranno formazioni della Sicilia, Abruzzo e Molise e che potrebbe aprirci le porte alle finali nazionali. Coach Capodieci: "Sono contento del mio ritorno nella Mens Sana Mesagne, in questa società il mio ruolo va oltre quello di un semplice allenatore.



Qui cestisticamente sono nato, sono cresciuto e mi sono formato tecnicamente, un ringraziamento va a coach Enrico Curiale che in questo ultimo anno ha lavorato per i ragazzi con impegno e professionalità. Cercheremo nei prossimi giorni di allargare la base di reclutamento inserendo nelle nostre leve alcuni ragazzi provenienti anche dalle provincie limitrofe”.



Intanto continuano gli allenamenti fino alla fine di giugno per migliorare le capacità tecniche individuali dei giovani atleti.