Ostuni. Grande successo per la presentazione del corso “Maestri lenitori”

De Giorgi e Gallo: “dalla parte delle tradizioni e delle comunità operose come “Lu Scupariedde” di Ostuni”





Si è svolta nella gremita sala convegni del Museo Civico di Ostuni la presentazione del corso “Maestri lenitori” alla presenza del Presidente dell’Edilscuola M. De Giorgi e del Vice Presidente C. Gallo, dell’ing. F. Ciraci – dirigente LL.PP. del Comune di Ostuni –, del prof. D. Coppola – direttore Museo -, del Maestro Lenitore Beniamino Farina – Presidente associazione “Lu Scupariedde” -. Ha moderato l’incontro l’arch. Ilaria Pecoraro, socio dell’associazione “Lu Scupariedde”. Il corso, che si terrà nelle prossime settimane, è rivolto in special modo ai disoccupati e agli inoccupati del territorio ostunese e non.





Sono intervenuti nel corso della presentazione il Presidente dell’Edilscuola di Puglia M. De Giorgi e il Vice Presidente C. Gallo. Inoltre, hanno portato i saluti degli amministratori degli Enti bilaterali dell’edilizia pugliese – artigianato, cooperazione e PMI - il Presidente dell’Edilcassa di Puglia L. Quaranta e il Presidente del C.P.R.P. U. Poli. Nella sala numerosa la presenza di maestri lenitori della calce bianca e degli studenti del Liceo Scientifico “L. Pepe”, che in questa settimana – definita dall’Associazione quale “Settimana bianca” – stanno dando lustro alla città di Ostuni a colpi di “scialbature” con il famoso attrezzo dello “scupariedde”.