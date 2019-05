Festa della Polisportiva Bozzano Basket Brindisi dopo il titolo di Campionesse Regionali Under 14, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore Comunale allo Sport Oreste Pinto e del Delegato Provinciale Coni Oronzo Pennetta. L’entusiasmo e la commozione delle ragazze e di tutto lo staff tecnico – dirigenziale.





Fare sport non è solo un “discorso tecnico”, relativo soprattutto al raggiungimento del massimo risultato, delle vittorie. E’, anche e soprattutto, “insegnare” i veri e più genuini valori dello Sport, che poi sono quelli da valorizzare e consolidare nella vita di tutti i giorni.





Valori da impartire soprattutto ai giovani, ai più piccoli, lealtà, disciplina, correttezza, determinazione, convinzione, umiltà, sostegno reciproco. Tutto ciò che ad esempio, sta facendo e continua a fare, in una stagione sportiva lunga e già indimenticabile e vincente, la Polisportiva Bozzano Basket Brindisi, con le ragazze Under 14 e le ragazze Under 13.





Martedì scorso, a Bari, le ragazze Under 14 allenate dal coach Rosaria Balsamo si sono “laureate” Campionesse Regionali per il secondo anno consecutivo, e ora (dal prossimo 24 al 30 giugno) rappresenteranno i colori brindisini e la Puglia alle Nazionali.





E mercoledì, insieme alle famiglie, i genitori, tutto lo staff tecnico - dirigenziale guidato dalla Presidentessa Cristina Carone, grande festa al Palamelfi, per celebrare un evento che fa onore allo sport e al Basket brindisino. Sì, uno sport che non è esaltato solo dal professionismo, ma anche da un valido settore giovanile a cui, appunto, sta fornendo un notevole contributo la Polisportiva Bozzano.





Una festa a cui hanno partecipato l’Assessore Comunale allo Sport Oreste Pinto e il Delegato Provinciale del Coni Oronzo Pennetta, a dimostrazione della massima attenzione nei riguardi di una realtà che è sempre più “scuola di vita”.





“Valorizzazione del percorso sportivo e di quello umano“ – concetti ribaditi dalla Presidentessa Cristina Carone e il coach Rosaria Balsamo, che hanno ringraziato tutte le ragazze componenti della rosa, lo staff tecnico – dirigenziale, chi opera e lavora quotidianamente “dietro le quinte”.





Emblematica l’immagine che ritrae praticamente tutte le ragazze (capitanate dall’ indomabile Alessia Vitali), lo staff- tecnico- dirigenziale, Oreste Pinto e Oronzo Pennetta, “stringersi” intorno allo stemma raffigurato della Polisportiva. “Un simbolo - come sottolinea il preparatore atletico mental coach Luciano Esperti – che porta praticamente i colori della città”.





Sì, perché i successi della Polisportiva Bozzano rappresentano quelli di una città che vuole rinascere definitivamente, attraverso i giovani e i valori sani dello sport a cui abbiamo prima fatto riferimento.





Tutte le ragazze meritano di essere nominate, si vogliono bene, si sostengono, come afferma spesso Luciano Esperti ,”in un progetto sportivo che è diventato una famiglia, scuola di vita, contenitore di idee e valori educativi e di disciplina”.



La fantastica Alessia Vitali, le meravigliose Greta Saponaro,Nicole Antonaci, Alice Turco, Francesca Parigi, Emilia Vacca, Ilary Romano, Luna Saponaro, Marzia Carbonella, Asia Ruggiero.





Ragazze semplici, amanti della “purezza” dello sport e del basket, che considerano“ secondi genitori” Rosaria Balsamo, Cristina Carone, Luciano Esperti, per tutto quello che insegnano . Quale “miglior complimento” di questo ?





E poi da ricordare anche l’impegno, il contributo fornito dai dirigenti Rino Carbonella e Nicola Binetti. Perché la Polisportiva Bozzano è una “famiglia”, ora attesa dall’ appuntamento nazionale in terra abruzzese dal 24 al 30 giugno, alla ricerca di nuovi successi.





Ma i risultati sportivi ottenuti da queste ragazze sono invidiabili, collettivi e individuali. Non a caso premiata Luna Saponaro, miglior realizzatrice nella categoria Under 13 e “autrice “ di ben 43 punti nella semifinale Under 14 contro il Volorosa.





Alla festa ha anche partecipato Iole La Rosa, in rappresentanza del Centro Studi Fonovobis, importante sponsor della Polisportiva, che ha sempre supportato “con tanto entusiasmo e convinzione”.





Forza Guerriere, la Brindisi sportiva (e non solo) è con voi, con il vostro entusiasmo, la vostra passione, i vostri successi che sono soprattutto “morali”, da insegnamento per tutta la comunità brindisina .





Video interviste a Cristina Carone (Presidentessa Polisportiva Bozzano Basket), Rosaria Balsamo (Coach), le atlete Alessia Vitali (capitano) e Greta Saponaro, Oronzo Pennetta (Delegato Provinciale Coni), Iole La Rosa (Centro Studi Fonovobis), Luciano Esperti (Preparatore Atletico – mental coach).





Articolo di Ferdinando Cocciolo.