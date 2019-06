14 giugno 2019. Brindisi, il viaggio, l’oriente

Storie della nostra storia

XVI Movimento

14 giugno 2019. Inizio ore 17.00. Brindisi, History Digital Library

(Casa del Turista, lungomare Regina Margherita, 44)





Brindisi, il viaggio, l’oriente

"Apulia, cujus metropolis est Brundision, per istam navigatur in Terram Sanctam“





Presentando il volume di Cristian Guzzo

Federico II di Svevia. L'uomo oltre il mito: il mito oltre l'uomo

Ed. Amazon, 2019





saranno proposti videodocumentari e ricostruzioni in 3D della Brindisi medievale, sulla via di Gerusalemme





" Poiché l'europeo non conosce il proprio inconscio,

non capisce l'Oriente e vi proietta tutto

ciò che teme e disprezza in se stesso.“

(Carl Gustav Jung)





Brindisi, città considerata la più orientale delle occidentali o la più occidentale delle orientali, è luogo in cui i due mondi s’incontrano; qui, ove si frangono, lungo l’asse nord-sud, la Puglia neolatina e quella greca, ogni esito culturale è sintesi originale del dialogo euromediterraneo. Si configura quasi come microcosmo in cui ciò che è intorno a un mare saturo di umane vicende e i cui abitanti, come rilevò José Ortega y Gasset, se “non pensano in modo chiaro, hanno però la vista acuta” si riflette assumendo nuovi valori: una sintesi non è mai la somma di ciò che la compone. Questi temi saranno affrontati attraverso differenziate metodologie; il racconto, l’immagine, la ricostruzione virtuale, il libro.





Il focus è sulla città medievale, colta nel suo periodo di maggior sviluppo, fra XII e XIII secolo; Brindisi, grazie ai progressi in agricoltura che determinarono a un tempo sia surplus di derrate agricole che la possibilità di liberare dalle vecchie occupazioni parte della forza lavoro, sede naturale dei commerci, riprese quel ruolo di primo piano che aveva avuto in età romana, fornendo l’ambiente adatto a una grande espansione delle iniziative produttive, artistiche e culturali.





Nel Medioevo cristiano, Brindisi è al centro dei grandi itinerari che conducevano ai luoghi di pellegrinaggio di Terrasanta, direttamente legati alla figura di Gesù; l’operosità in città della bottega del Tempio si lega a paradigmi gerosolimitani, proiettando in Adriatico stilemi dell’area siro-palestinese evidenti nelle coeve fabbriche locali.





Il volume di Cristian Guzzo su Federico II di Svevia. L'uomo oltre il mito: il mito oltre l'uomo si compone di 5 saggi storici dedicati alla figura di Federico II di Svevia, del quale sono chiaroscurati gli aspetti meno noti e controversi. Il testo parte con l’analizzare le difficili relazioni che costui ebbe a intessere con gli ordini militari di Terra Santa, in particolare con gli Ospitalieri e i Templari, fino a giungere ad esaminare i miti e le leggende che fiorirono post mortem e che ebbero ad oggetto il cosiddetto ‘Ritorno del Re’. Il riferimento al terzo volume della fortunata trilogia del Signore degli Anelli, scritta da J. R. R. Tolkien non è casuale, dal momento che dopo la scomparsa fisica del Dinasta svevo, molti furono coloro che non credettero alla di lui dipartita. Fu così che uno stuolo di impostori e mistificatori presero a spacciarsi per Federico redivivo, raccogliendo il favore delle folle. E ciò a riprova della immensa impronta che tale personaggio ebbe a lasciare nell’immaginario collettivo del tempo, divenendo, parafrasando Le Goff, un icona di quel mondo fantastico e meraviglioso al quale l’uomo del medioevo non poté rinunciare. Il testo si presenta corredato da un ricco apparato di note esplicative e da una consistente bibliografia, corollario indispensabile per chiunque voglia approcciare un personaggio storico così controverso in modo filologico.





