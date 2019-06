Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Giusy Carruezzo, giornalista, ex Consigliere Comunale, da sempre attenta alle problematiche e tematiche della città, su una vicenda di strettissima attualità : quella relativa alla situazione parcheggi Brindisi, la diatriba commercianti - Amministrazione Comunale sulla chiusura al traffico di Corso Garibaldi.



“Isola pedonale, un vuoto a perdere, con tante grazie dei cittadini che pagano le tasse ….. Non se ne può più di questa "barzelletta” Corso Garibaldi chiuso - Corso Garibaldi aperto. Una messinscena in replica da anni, troppi; con modifiche e prove varie, in uso al gradimento dell’ assessore o sindaco di turno, senza risultati che consentano di voltare pagina e di andare oltre; di occuparsi di “altra storia”, per dirla con lo slogan tanto caro all’ Amministrazione Comunale in carica. A testimonianza di una visione della gestione- programmazione, della cosa pubblica, vecchia, stantia , dannosa e pure masochista.





Fatela finita con questa storia, chiudete il vero centro storico, programmate parcheggi a ridosso della città, che non può rimanere ferma ad un problema che non siete in grado di gestire e che, soprattutto, devia l’ attenzione da ben altre emergenze, di cui non si parla e si fa finta di nulla. Mi sa dire qualcuno a cosa serve chiudere Corso Garibaldi nei giorni feriali dalle ore 18.00 ? Potrei capire nei giorni festivi, o in occasioni di manifestazioni, se di richiamo, altrimenti a cosa serve?





Ma chi dispone questi provvedimenti ha mai messo il naso fuori dal perimetro della propria città? Ha mai visto cosa sono le isole pedonali e i centri animati per i quali è necessaria la limitazione al traffico delle auto? Io credo di no.





E, a parte questo, confermo quanto vado sostenendo, in solitudine, dal 2000, già consigliere comunale; quando, in maniera scellerata si decise la chiusura dei corsi, scambiati, paradossalmente, per centro storico e non è così; lasciando il vero centro storico intasato di auto; in un delirio di confusione tra centro storico e centro commerciale; complici, attori protagonisti, tanti degli stessi commercianti che, adesso, alimentano il coro "dei no-dei si", alla bisogna, insomma. Ma si può?





Rifacendomi ad un post su facebook di Patrizio Mauro Polmone, sottolineo che siamo alla follia. Una sera, girare per oltre un'ora e mezza, in vista di un appuntamento importante, nonostante avessi anticipato per tempo, non trovare un parcheggio libero, che fosse uno, e dover annullare l'impegno!





Tra corsi chiusi, ristoranti e bar che risucchiano posti auto per i dehors, via del mare con lavori in corso e segnaletica "fai da te" (pericolosa), i posti liberi per parcheggiare sono rimasti davvero pochi; e i vigili urbani a far da "sentinelle" alle transenne. Mi sa dire qualcuno come si possa pensare che un turista, un cittadino dei paesi limitrofi, dovrebbe venire ad esaurirsi in una città dove non riesce nemmeno a lasciare la macchina per una consumazione ad un bar? Per dire





La cosa che mi fa rabbia è che queste domande noi, cittadini e giornalisti, le facevamo venti-trenta anni fa. Ridicolo.





Una città da terzo mondo; e pure con la memoria corta. Sempre peggio, insomma.