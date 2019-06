CITTADELLA DELLA RICERCA. EMILIANO E ROSSI: PRESTO UN PROTOCOLLO PER CESSIONE DA PROVINCIA A REGIONE

CITTADELLA DELLA RICERCA DI BRINDISI, EMILIANO E ROSSI ANNUNCIANO: “PRESTO UN PROTOCOLLO PER CESSIONE DA PROVINCIA A REGIONE PER SVILUPPARE POLO DI RICERCA INDUSTRIALE GREEN”

La Regione Puglia e la Provincia di Brindisi si apprestano a firmare un protocollo di intesa per l’acquisizione in comodato gratuito della Cittadella della Ricerca di Brindisi: lo hanno annunciato oggi alla stampa Michele Emiliano e Riccardo Rossi. Gli uffici regionali hanno infatti terminato l’attività di verifica finalizzata alla preparazione dell’intesa. L’obiettivo è sviluppare un polo di ricerca industriale focalizzato sui materiali intelligenti e green per applicazioni commerciali.

“Con questo protocollo - ha spiegato Emiliano - potremo investire con finanza regionale direttamente sulla cittadella. Poi si costituirà un meccanismo innovativo di incontro tra imprese e ricerca scientifica in modo tale da trasformare questo polo in motore di innovazione e investimenti. Dunque, valorizziamo la sua vocazione originaria trent’anni dopo con un sostanziale ammodernamento”.