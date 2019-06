FASANO: PUGLIA IN BICI CON KATHERINE KELLY LANG - IL 30 GIUGNO SECONDA EDIZIONE DELLA KKL GRANFONDO

Puglia sempre più gettonata dalle star internazionali, affascinate da paesaggi incantevoli, gente amabile e cucina paradisiaca. Anche Katherine Kelly Lang, la popolarissima Brooke Logan di Beautiful, ha confermato la nostra terra come sede della seconda edizione della manifestazione ciclistica Puglia KKL Granfondo, che si terrà il prossimo 30 giugno.





La prima Granfondo pugliese è nata da una partnership tra le città Los Angeles e Fasano, che si conferma buen retiro per Vip di calibro mondiale. L'arrivo di Katherine sicuramente andrà a solleticare lo spirito competitivo della Puglia sportiva.





L’itinerario è studiato per lasciare senza fiato partecipanti e supporters, che si daranno battaglia attraversando la meravigliosa Piana degli Ulivi del territorio fasanese.



L’evento ciclistico è stato fortemente voluto dall’attrice americana, in collaborazione con l’agenzia “Bros Group Italia” di Tiziano Cavaliere, la scuderia “Egnathia Corse” di Laura De Mola e l’Associazione Sportiva ASD Antonio Narducci di Pezze di Greco.



Domenica 30 giugno avrà luogo la Mediofondo, su una distanza di 93 km, su circuito composto di un primo giro lungo 21 Km e quattro giri da 18 Km, su un dislivello totale di 1.218 metri. L’evento sportivo è l’omaggio di Katherine Kelly Lang ad una terra ancora radicata in un'autenticità senza tempo, che non smette di meravigliare l'animo di chi la abita e di chi la porta nel cuore, in giro per il mondo.









Per ogni informazione il regolamento è disponibile sul sito Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 29 giugno all’indirizzo mail asdantonionarducci@hotmail.it.Per ogni informazione il regolamento è disponibile sul sito www.pugliakklgranfondo.com , responsabile della manifestazione Antonio Zizzi (327/797.26.64).





I partecipanti si ritroveranno in Piazza XX settembre a Pezze di Greco dalle 06.30 del 30 giugno. Tra le tante aziende locali che non hanno fatto mancare il loro sostegno all’evento, anche i due colossi nazionali del settore bike Prologo e Vision FSA Full Speed Ahead. Katherine ha ereditato l’amore per lo sport dal padre, campione olimpionico di sci, ma ha seguito le orme della madre, anche lei attrice famosissima.





Prima di entrare nel cast di Beautiful ha avuto diverse esperienze in film e serie tv cult come Happy Days e Magnum PI. Nel 1987 il ruolo di Brooke Logan la rende una star internazionale, con il record di presenze nella soap a partire dalla prima puntata. “Katherine è molto emozionata per questo suo ritorno in Puglia – racconta Laura De Mola, consigliera comunale e amministratrice della società LDM Services & Communication-.





Dopo il grande successo di partecipanti della prima edizione della KKL Granfondo, l’attrice è pronta a concedersi una pausa in compagnia di tutti gli amici sportivi che raggiungeranno la Puglia. E siamo sicuri che sarà un’avventura da ricordare!”.



Gli iscritti potranno incontrare Katherine già sabato sera, durante la consegna dei kit per la gara ai partecipanti. Un’occasione per rinsaldare lo storico legame d’amicizia tra la nostra gente e la diva delle soap. L’incontro sarà una vera festa in salsa pugliese, con degustazione di prodotti tipici per tutti i presenti e l’esibizione di Edoardo Vianello, per un tuffo negli indimenticabili anni ’60.