REGIONALI 2020, FITTO: SUBITO UN TAVOLO DEL CDX PUGLIESE PER COSTRUIRE ALTERNATIVA DI GOVERNO E MANDARE A CASA EMILIANO

Così il co-presidente ECR-Fratelli d’Italia, on. Raffaele Fitto, in un’intervista con direttore TGNORBA, Enzo Magistà





“Ci sto pensando con un’idea molto chiara: essere a disposizione del centrodestra, per lavorare insieme a tutti i partiti per individuare il candidato, ma soprattutto per individuare il programma”. Così l’on. Raffaele Fitto rispondendo alla domanda del direttore del TGNORBA, Enzo Magistà: “Sta pensando a una sua candidatura alla Regione Puglia?