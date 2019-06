Aeronautica Militare. Consegnata la targa ICARO e celebrati gli 85 anni del 16° GGC.

Il discorso del

Gen. Isp. Alberto De Rubeis:

Prima di entrare nel merito della cerimonia odierna, consentitemi di associarmi al col Russi nel ringraziarvi di cuore, davvero di cuore, per la vostra straordinaria partecipazione a questa cerimonia nella quale, contemporaneamente, viene consegnata al Reparto schierato la targa ICARO conferita dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia per lo straordinario impegno profuso dal Reparto a Taormina, ed insieme vengono celebrati gli 85 anni della fondazione del 16° GG.





E’ impossibile salutarvi tutti singolarmente …. Avete aderito in maniera cosi’ entusiastica e numerosissima che sarebbe impossibile citarvi tutti, come mi piacerebbe fare …. consentitemi soltanto di rivolgere brevemente alcune espressioni di saluto e di ringraziamento, c onsentitemi di rivolgere un indirizzo di deferente saluto e ringraziamento al dottor LONGO, vice presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia, che ringrazio per l’attestato di vicinanza che con la sua presenza oggi testimonia alle donne ed agli uomini del Reparto, alla dottoressa PASTORELLI, delegato del sig. Prefetto di Bari, al dottor CAVONE, in rappresentanza de signor Sindaco della citta’ di Bari, oggi qui presenti, insieme al GEN. PALUMBO, Comandante della Polizia locale, in rappresentanza di una comunità che da sempre accoglie una significativa parte del personale del Reparto, con il quale da lungo tempo intrattiene stretti e proficui rapporti di collaborazione.



Consentitemi poi di formulare un saluto affettuoso e sincero al Gen. Francesco ORTENZI, che e’ a pieno titolo il decano di questa cerimonia, ed e’ stato per molti di noi un preciso e costante punto di riferimento umano e professionale.





Un cordialissimo e sentito saluto e ringraziamento a tutti i nostri colleghi ancora in sevizio e che vedo numerosi qui sul palco, ed in particolare al Gen. Isp. Francesco NOTO, al gen. Giancarlo GAMBARDELLA e al Gen. Raffaele FAGGIANO, che hanno accettato con entusiasmo di essere oggi qui con noi.





Ed, infine, un rispettoso e riverente saluto alle Associazioni dell’Arma aeronautica, oggi qui presenti, che ci accompagnano con grande affetto in tutte le nostre occasioni piu’ importanti.





Oggi, in questa bellissima cornice di donne e di uomini, il 3° Reparto Genio si concentra su due momenti della sua vita che e’ giusto abbiano il rilievo e l’attenzione che meritano: la consegna al Reparto della targa ICARO e la celebrazione degli 85 anni dalla fondazione del 16° Gruppo Genio.





La targa ICARO, anzitutto, che e’ stata conferita al Reparto per l’eccezionale contributo fornito in occasione del G7 di Taormina. Come tutti certamente sapete, la Targa ICARO e’ un riconoscimento di straordinario prestigio che viene conferito dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, e che, cito testualmente, “vuol rappresentare un pubblico tangibile segno di riconoscimento a quel Reparto di qualsiasi arma, che si è distinto per eccezionali capacità professionali o per spirito di sacrificio o elevatissimo senso del dovere o ammirevole sentimento di solidarietà umana, dimostrati durante l’espletamento del servizio e che abbia contribuito all’affermazione dell’onore e del prestigio delle forze armate.”





Ebbene, quando ho letto queste parole, ho pensato che fossero state scritte proprio per quello che il Reparto ha fatto a Taormina: un riconoscimento di eccezionale valore e prestigio, che vuole darvi atto che a Taormina il Reparto ha fatto un eccellente lavoro che, evidentemente, va oltre la semplice attivita’ infrastrutturale, perche’ ha evidenziato come un reparto della nostra forza armata possa dimostrarsi utile al paese, essere incardinato nella sua vita e nelle esigenze nazionali, essere capace di operare in stretta sinergia e collaborazione con tutte le realta’ istituzionali del posto, a testimonianza del suo reale concreto inserimento nella societa’, funzionale al raggiungimento di un eccellente risultato che ha lasciato alla citta’ di Taormina, anche dopo il G7, non solo molte infrastrutture perfettamente integrate nel tessuto della citta’ ma, direi soprattutto, un sentimento di profonda stima e fiducia nei confronti delle forze armate e delle istituzioni del paese.





Ma, come ebbi gia’ modo di dire, sarebbe semplicistico e riduttivo pensare che questa targa, di cui puo’ fregiarsi il reparto, sia il frutto esclusivo del lavoro svolto a Taormina …. e’ sicuramente evidente a tutti che questa targa nasce e trova fondamento nell’attivita’ giornaliera che tutto il personale del Reparto svolge nel quotidiano, nell’attivita’ piu’ ordinaria nel settore della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione, anche e soprattutto ad opera del personale dei nostri servizi distaccati, che rappresenta a mio giudizio la parte piu’ significativa ed importante della nostra attivita’, per i riflessi che essa ha nei confronti del supporto che siamo chiamati a fornire agli enti della F.A…. quella attivita’ dalla quale trova spunto Taormina, ma che consente al Reparto di garantire risultati di eccezionale valore ovunque abbia operato.





In realta’ questa targa, nel suo indubbio prestigiosissimo significato, e’ il frutto dell’attivita’ del Reparto in quanto Reparto, e non dei singoli, che trova origine nell’attivita’ passata, cui hanno dato il contributo molti degli ospiti che oggi sono qui, che ne hanno costruito storia e tradizioni ….. e questa targa significherebbe ben poco se non fosse il punto di partenza per traguardi sempre piu’ importanti, ma con l’obiettivo chiaro e costante di essere utili alla Forza Armata ed al Paese, di rappresentare un punto di riferimento per i suoi reparti, ovunque schierati.





Tutte queste valutazioni, che nascono dalla considerazione che la Forza Armata ha per il 3° Reparto Genio, e’ giusto che, oggi, vengano valorizzate davanti ai molti rappresentanti delle istituzioni che qui ci onorano con la loro presenza, e davanti ai tanti amici che hanno prestato servizio prima di voi al Reparto, che non possono che essere orgogliosi di voi e che, insieme, vogliono oggi celebrare, tutti uniti, il prestigiosissimo riconoscimento della targa ICARO conferita al Reparto dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, alla quale associazione assicuro, con deferente e profonda gratitudine e rispetto, che i valori che l’Associazione pone a base del suo operato sono vivissimi e ben riposti nel Reparto, oggi come in tutti gli anni trascorsi, e cosi’ sara’ per quelli a venire.





Ed oggi, per passare al secondo momento della giornata, festeggiamo anche gli 85 anni del 16° G.G.., ed e’ con grande orgoglio che mi unisco a voi nella celebrazione di questa bellissima ricorrenza.





In una giornata cosi’ importante, davanti a tutti voi, il nostro primo pensiero non puo’ non essere rivolto a coloro che oggi non sono piu’ con noi, i tanti, tantissimi amici che ci hanno lasciato, ma che sicuramente in questo momento sarebbero orgogliosi, come noi e piu’ di noi, per questa giornata celebrativa…. E, fra loro, non posso non ricordare Elio TRABUCCO, cui va, proprio in questa giornata, il nostro deferente pensiero, cosi’ come alla sua famiglia, che saluto con grande, grandissimo affetto.





Ed in una giornata cosi’ importante, mi unisco a voi in questa ricorrenza con grande emozione, che ha le radici nell’essere stato anch'io, da ragazzo, in forza ad un Gruppo Genio, quando giovane ingegnere, appena uscito dall’Accademia, pieno di sogni, speranze, volonta’, determinazione, un gruppo genio ha iniziato a far parte del mia vita.

Oggi rivedo qui tanti amici …. Tanti amici con i quali tutti noi abbiamo condiviso momenti speciali …. Tanti amici che hanno fatto la storia del 16° …. La vostra presenza qui, oggi, cosi’ straordinariamente numerosa, significa tante cose …. Testimonia anzitutto l’affetto, l’amicizia, la simpatia, l’attaccamento che tutti voi, e direi tutti noi, nutriamo nei confronti del 16° ….





Ma testimonia anche che per voi, come per me, il gruppo ha rappresentato una parte importante e significativa della nostra vita. E significa anche che una giornata come quella di oggi, durante la quale il reparto si ferma dalle attivita’ giornaliere e trova lo spazio per ricordare la sua storia, storia che qui tutti noi rappresentiamo, non solo e’ doverosa, ma rappresenta certamente il modo migliore affinche’, nel ripercorrere il suo viaggio lungo 85 anni, il 16° possa orientare oggi il suo presente nella giusta direzione, e trarre dalla sua storia i migliori insegnamenti per un futuro all’altezza degli straordinari risultati conseguiti.



Il Gruppo, come e’ stato accennato, compie oggi ottantacinque anni. Sono molti.…. 85 anni e’ anche un’eta’ che evoca la vecchiaia, e potrebbe far pensare ad un Gruppo in la’ con l’eta’ …. Eppure, vi posso garantire che il Gruppo non e’ assolutamente un vecchio …. Al contrario, e’ un Gruppo giovanissimo … E’ un Gruppo pieno di vitalita’, determinazione, voglia di fare …. Capace di fare cose straordinarie in patria, e conseguire risultati ancora piu’ significativi e brillanti fuori dei confini nazionali, in tutte le missioni che ci vedono coinvolti attivamente in giro per il mondo.…. Un Gruppo del quale tutti voi sareste orgogliosi di appartenere, e nel quale tutti voi sareste felicissimi di operare.



Se qualcuno di voi domani, magari per magia, potesse tornare a prestare servizio rimarrebbe sorpreso dai cambiamenti che si sono verificati in questi anni …. eppure, dopo il primo disorientamento iniziale, piano piano, ciascuno di voi ritroverebbe nel Gruppo lo stesso spirito che in ogni momento della sua vita ha sempre costituito la sua linfa vitale, quello spirito che e’ ancora vigoroso in tutti i suoi appartenenti, militari e civili indifferentemente, quello spirito che da un lato ha consentito al Gruppo di fare la storia delle infrastrutture della forza armata, e dall’altro ha consentito a ciascuno di noi di trovare nella vita del Gruppo la possibilita’, a tutti i livelli e senza distinzione di incarico, di conseguire le soddisfazioni personali e professionali alle quali tutti abbiamo legittimamente diritto.





Abbiamo di che essere soddisfatti del tempo passato…. Abbiamo di che essere soddisfatti di quello che tutti noi abbiamo seminato …. Abbiamo tutti contribuito, ognuno per la propria parte, a far si che questo Gruppo sia un Gruppo di punta della forza armata, che fornisce un contributo determinante per il suo sostegno, e i valori che tutti noi abbiamo coltivato sono la migliore garanzia affinche’ i giovani che abbiamo davanti possano proseguire nel solco tracciato, e raggiungere risultati ancora piu’ significativi. Consentitemi di concludere questo mio intervento con una certezza e con un auspicio ….



La certezza e’ che la giornata odierna sara’ sicuramente una giornata speciale per ognuno di noi …. Una giornata da passare con la spensieratezza di essere fra amici, e una di quelle giornate che trovano posto nei ricordi piu’ belli che ciascuno di noi conserva e conservera’ nel suo futuro ….





L’auspicio e’ che questa giornata sia speciale anche per i piu’ giovani, che hanno ereditato i valori saldamente incardinati nel Gruppo, quei giovani della generazione 2.0, i cosidetti nativi digitali, con l’auspicio che in giornate come queste possano comprendere ed apprezzare effettivamente la fortuna che il destino ha loro riservato nel far parte di un Gruppo Genio della forza armata….. siatene consapevoli, e’ il miglior regalo che tutti quelli che vi hanno preceduto, presenti numerosi oggi qui, potevano fare a tutti voi …





E consentitemi infine di concludere questo mio intervento con un augurio per i prossimi anni a venire, durante i quali tutti noi abbiamo la responsabilita’ di proseguire sul cammino tracciato da chi ci ha preceduto; un augurio molto molto semplice, che tutti voi conoscete benissimo: AD EXCELSA SEDICESIMO, per le migliori fortune del 16°, del 3° Reparto Genio, del Servizio Infrastrutture e dell’Aeronautica Militare Italiana.