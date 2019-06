Ostuni. Espressioni d’Arte presenta il secondo incontro della serie “la scienza racconta l’evoluzione umana“

L’associazione Espressioni d’Arte promotrice di una serie di incontri dal titolo “la scienza racconta l’evoluzione umana“ darà il via sabato sera al secondo incontro con il prof. Franco Dammacco dal titolo: “ il cervello artistico e creativo “.





L’evento avrà luogo ad Ostuni a partire dalle ore 18 presso il salone al primo piano di Palazzo Cirignola in Via Mazzini. Dopo una breve introduzione dell’Arch. Luigi Casale, l’illustre Professore esperto nel campo medico ed artistico affronterà il tema del cervello umano in relazione alle sue capacità creative nella produzione di Arte e alle più attuali Neuroscienze.