Dati Eurostat su occupazione in Puglia. Bozzetti (M5S): “I numeri certificano il fallimento di Emiliano”

"I dati Eurostat del 2018 sui livelli occupazionali europei, resi noti oggi, cristallizzano il totale disastro del governo Emiliano”.



È duro il commento del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti in seguito alla pubblicazione dei dati Eurostat, da cui emerge che quattro su cinque delle regioni con il tasso di occupazione più basso in Europa sono nel Sud Italia. In testa a questa triste classifica, la Puglia con il 49,4% di occupati tra i 20 e 64 anni rispetto al 73,1% della media europea.