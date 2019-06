Continua la corsa a Miss Summer Salento 2019- Domenica 30 giugno tappa a Torre Chianca (Le)

E’ per il 30 giugno prossimo alle ore 18.00 l’appuntamento con la prossima tappa di Miss Summer Salento 2019 con ingresso gratuito.





La tappa del concorso giunto alla 9^ edizione, è organizzato per l’occasione da “Bianco e Nero eventi”, l’Ass Cult. Flashback Brindisi” e “Giuseppe Bello Roma “Art Photography”. Le Summer girl saranno impegnate a contendersi l’accesso per la finale prevista per il 18 agosto a Monteroni di Lecce, e per la semifinale prevista per il 27 luglio presso il prestigioso villaggio turistico “Lamaforca, parco Aqua In” in Carovigno (Br)





Una serata tipicamente in stile Miss Summer Salento (con lo scopo principale di promuovere le grandi risorse imprenditoriali e turistiche della puglia), a ridosso della splendida costiera del nord leccese, intervallata dalla musica del dj D3LIK, dalle singers Sara Russo e Carola, la violinista Elena Tomasi, presentata da Marco Merkic. Cresce anche l’attesa per la semifinale non priva di divertimento e sorprese.





Targata “Zoogroup”, nota agenzia di animazioni ed eventi romana, la serata è organizzata presso il villaggio “Lamaforca parco “Aqua In” sulla costa carovignese con ingresso esclusivamente per invito.





Non è certo la prima volta che il noto e storico villaggio turistico ospita il concorso di Miss Summer Salento nella sua semifinale, dove saranno elette le splendide giovanissime summergirl che costituiranno la compagine della attesa serata finale stagione 2019.





Non solo la bellezza però decreterà la finale, ma anche portamento, stile, espressività e naturalezza, poiché questo concorso intende premiare un modello di donna completo.

Ormai sulla scena da nove anni può rappresentare di fatto un grande trampolino di lancio per accedere sia alla moda che, più ampiamente e con una dovuta successiva preparazione, al vasto panorama dello spettacolo e del cinema.





“Tanti ancora gli appuntamenti in embrione e in fase di realizzazione dove non escludiamo anche delle tappe speciali dopo la semifinale.Un concorso seguito da tanti imprenditori e addetti allo spettacolo che dedicano il loro tempo libero alla realizzazione del progetto di Miss Summer Salento e di cui riceviamo costantemente richieste per portare la nostra nota kermesse in giro per la puglia.” Queste le dichiarazioni di Marcello Altomare Dir.Art. del concorso, organizzatore insieme a Niko Fiore e Presidente della Ass. Culturale Flashback di Brindisi.





In queste sedi verrà inoltre vinta ogni volta una fascia diversa ed ambitissima, che porta il nome della location organizzatrice.