Ecco Martina Carbone Miss Summer Salento “Bar La Torre”

16 anni, giovane studentessa di Monteroni di Lecce, occhi azzurri e capelli biondi.E’ Martina Carbone Miss Summer Salento “Bar La Torre” eletta a Torre Chianca (Le) lo scorso 30 giugno.





Martina giocherà in casa il prossimo 18 agosto entrando a far parte della squadra che si contenderà la corona di Miss Summer Salento 2019 nella finale che si svolgerà proprio nella sua città natale.





Martina ha avuto la meglio su 17 concorrenti provenienti da tutta la puglia in un evento organizzato dallo stesso Bar, dal fotografo Giuseppe Bello Roma “Art Photography” e dalla Ass.Cult. Flashback di Brindisi.





Una serata all’insegna, oltre della moda, dell’arte e dell’intrattenimento con l’esibizioni del dj D3LIK, delle singers Sara Russo e Carola, e la violinista Elena Tomasi, in un evento presentato da Marco Merkic





Oltre a Martina sono state elette altre quattro giovanissime semifinaliste che accederanno alla semifinale del concorso previsto il 27 luglio prossimo presso il prestigioso Villaggio Turistico Lamaforca parco “Aqua In” in Carovigno (Br), Un evento targato Zoogroup agenzia di Animazione ed Eventi.



I nomi delle semifinaliste

Elena Guglielmi 15 anni di Tuturano (Br)

Francesca Piacenti 16 anni di Manduria (Ta)

Sara Luperto 17 anni di Lecce

Francesca Cosi 18 anni di Monteroni di Lecce