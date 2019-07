Ondate di calore: avviato il Protocollo Operativo

La ASL Brindisi, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, ha avviato il protocollo operativo interno per garantire adeguata assistenza ai cittadini in caso di ondate di calore, attraverso un coordinamento tra i Distretti Socio-Sanitari, i Presidi Ospedalieri e i Medici di Famiglia, con il coinvolgimento dei Sindaci della provincia.





Negli ultimi anni le estati sono state caratterizzate da temperature particolarmente elevate anche per molti giorni consecutivi. Con il termine “Ondata di Calore” si intende un periodo prolungato di condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate accompagnate a volte da alti tassi di umidità relativa ed una durata temporale di circa tre giorni.





Condizioni climatiche con temperatura esterna superiore i 32-35 gradi, quando l’alta umidità impedisce la regolare sudorazione, o quando la temperatura in casa è superiore a quella esterna, rappresentano un pericolo per tutti, ma ne risentono maggiormente alcune categorie di persone più fragili: i bambini molto piccoli, le persone non autosufficienti, gli anziani, le persone affette da malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, malattie neurologiche.





Referenti territoriali seguono costantemente la situazione meteorologica per garantire a cascata l’attivazione degli interventi socio-sanitari indicati dal protocollo operativo. E’ utile intanto far conoscere a tutti i cittadini alcuni consigli pratici per affrontare i rischi che possono derivare dalle ondate di calore.





ALCUNE IMPORTANTI REGOLE DA SEGUIRE





• Bere molti liquidi, soprattutto acqua, ed evitare bevande alcoliche, gassate o troppo fredde;





• Privilegiare pasti leggeri a base di pasta, frutta e verdura;





• Evitare di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle 11.00 alle 17.00);





• Arieggiare l'abitazione nelle prime ore del mattino e tenere chiuse le finestre abbassando le tapparelle durante le ore più calde;





• All’aperto proteggersi con un cappello e occhiali scuri;





• Coprirsi quando si passa da un ambiente molto caldo ad uno con aria condizionata;





• Indossare indumenti di colore chiaro e di fibre naturali come lino e cotone; evitare le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni e arrossamenti;





• Bagnarsi subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da colpo di calore o di sole, per abbassare la temperatura corporea;





• Consultare il medico se si soffre di pressione alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire la terapia per propria iniziativa nel caso di pressione bassa;





• In caso di necessità rivolgersi al proprio medico di famiglia, alla guardia medica, o in caso di emergenza presso le sedi dei Pronto Soccorso, Punto di Primo Intervento - 118 consultabili a questo link www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/pronto-soccorso





Attenzione poi alla conservazione dei farmaci: non dovrebbero mai essere esposti a temperature superiori ai 25° C e mantenuti sempre al riparo da caldo, umidità e luce diretta. Mai lasciarli all’interno dell’auto parcheggiata. Controllare anche l’aspetto dei farmaci perché alterandosi possono presentare diverso colore, odore, consistenza.





Il Numero Verde 800 295691 afferente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è disponibile dalle ore 8.00 alle 13.30 per ricevere le segnalazioni delle persone a rischio elevato (anziani fragili, ecc.) e fornire informazioni sui servizi disponibili sul territorio. Sul nostro sito è consultabile e scaricabile un opuscolo con consigli utili per i soggetti più fragili.





Visitare anche il Portale del Ministero della Salute per consultare i bollettini delle ondate di calore ed altri consigli utili www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp