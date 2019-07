"Nel mare dell'intimita. L'archeologia subacquea racconta il Salento", una mostra in memoria di Predrag Matvejevic a cura di Rita Auriemma e Luigi De Luca





Inaugurata, presso l'Aeroporto del Salento, Brindisi, la mostra sull'archeologia subcquea del Salento: la narrazione di una terra di approdi e di partenze, come ricorda lo stesso sottotitolo dell'evento.





La suggestione di questo magnifico scrigno di sensazioni e di storia , e stata preceduta da una conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Loredana Capone, assessore all'Industria turistica e culturale, Regione Puglia;Maria Piccarreta, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto; Tiziano Onesti, presidente Aeroporti di Puglia; Nicola Zaccheo, presidente ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo Economia della cultura e valorizzazione del territorio, Regione Puglia; Giuseppe D'Urso, presidente Teatro Pubblico Pugliese; Gianluca Tagliamonte, direttore del Dipartimento di Beni Culturali, UniSalento; Emilia Mannozzi, direttrice del Polo biblio-museale di Brindisi e Rita Auriemma e Luigi De Luca, curatori della mostra.





Regione Puglia si sta impegnando concretamente nella valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo iniziative innovative adeguate agli standard internazionali. La mostra Nel mare dell'intimita. L'archeologia subacquea racconta il Salento rientra assolutamente in questa nostra programmazione strategica, legata anche allo sviluppo di nuove partnership, come la fondamentale relazione con Aeroporti di Puglia, che ringraziamo per averla accolta con entusiasmo. Ci sono storie profonde che intendiamo assolutamente tutelare e promuovere, sono quelle dei nostri beni culturali e del patrimonio dei musei - grandi e piccoli - che con la mostra metteremo in rete. Contenuti multimediali, reperti, ricostruzioni 3D e un allestimento complesso e accattivante: il progetto valorizza anche le ricerche condotte da alcuni gruppi di ricerca negli ultimi decenni. E questo, infatti, il nostro compito: la valorizzazione delle competenze e dei saperi. Buona visita! Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.





Per far conoscere il nostro patrimonio archeologico e quindi i nostri musei - grandi e piccoli - a chi approdera in Puglia nei prossimi dodici mesi, abbiamo deciso di allestire una grande mostra immersiva in uno spazio espositivo insolito, che pero e il luogo di accoglienza per eccellenza: l'Aeroporto di Brindisi. Per farlo, come di consueto, abbiamo messo insieme un team straordinario di studiosi di grande respiro, che insieme al personale dei nostri musei ha concepito un percorso espositivo assolutamente sorprendente. Chi atterrera a Brindisi dal 5 luglio potra, infatti, conoscere la straordinaria bellezza dell'archeologia subacquea custodita nei nostri musei, dove proseguira il percorso di mostra. Il Salento e adesso al centro di un ambizioso percorso narrativo ed espositivo, analitico e insieme divulgativo. Perche e cosi che intendiamo valorizzare la nostra storia, lavorando con processi inclusivi, innovativi e visionari, che ci faranno riscoprire il fondamentale ruolo del Salento nell'antichita, terra di grandi transiti, oggi come ieri, commenta Loredana Capone, assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia.





L'attenzione che Aeroporti di Puglia riserva al mondo dell'arte e della cultura in tutte le sue declinazioni non deve sorprendere. Siamo fortemente consapevoli, infatti, della funzione sociale che le aziende devono assumere nei confronti del territorio in cui operano. Per questo, attraverso iniziative concrete e di alto profilo, come la mostra ospitata nell'aeroporto del Salento, ci impegniamo a sostenere, la cultura, valorizzando quanto di meglio offre il ricco patrimonio della nostra preziosa regione. L'aeroporto e un vero e proprio hub dove le persone, le arti, le economie si incontrano e generano valore, innovazione.



Siamo altresi consapevoli del ruolo fondamentale e strategico delle nostre infrastrutture per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, inteso nella sua classica triplice dimensione - economica, ambientale e sociale - del nostre terre. Siamo orgogliosi e ricchi di soddisfazione quando vediamo i nostri giovani optare per l'impegno personale nel territorio che li ha visti nascere e crescere abbandonando l'idea di migrare altrove. Esiste un meridione bello, dinamico e creativo che deve trovare sempre al sud le opzioni di realizzazione e dignita delle proprie aspirazioni.



Solo cosi il contributo sistemico e sistematico dei principali stakeholder, si puo dare una risposta concreta a legittime ambizioni e aspirazioni. Non e del tutto scontato che l'aeroporto di Brindisi e tra i pochi scali italiani ad affacciarsi direttamente sul mare, e non poteva che essere la naturale location per questa mostra che, per il suo valore affascinera tutti i viaggiatori in transito che, per il suo valore scientifico e culturale, siamo certi sorprendera e affascinera i viaggiatori che potranno ammirarla, dichiara Tiziano Onesti, presidente Aeroporti di Puglia.





Abbiamo scelto il luogo del viaggio per eccellenza, l'aeroporto, porto dei nostri tempi, per raccontare l'inizio di un'odissea salentina, alla ricerca delle tante storie che fanno la storia di questa terra di approdi e passaggi, di contatti e contaminazioni. Abbiamo scelto il mare come voce narrante perche e lui il protagonista assoluto di questa terra, "percepita" dallo sguardo di chi per mare andava - da Enea agli albanesi della nave Vlora - come porta d'Italia, promessa di un patto di intimita, familiarita e accoglienza suggellato nel nome del mare, sottolinea Rita Auriemma curatore della mostra.





LA MOSTRA





Nel luogo di transito e accoglienza del Salento della contemporaneita, una grande mostra - promossa da Regione Puglia e Aeroporti di Puglia - che, tra reperti di archeologia subacquea, contenuti multimediali inediti, arte contemporanea e narrazioni, costituisce un'ideale veleggiata lungo le rive di questa terra, la ragnatela di rotte e gli intensi rapporti che l'hanno coinvolta nella koine mediterranea, rendendola nei secoli "porta d'Italia". La sua forma e la sua posizione fanno del Salento un molo che si stacca dalla penisola e si spinge nel cuore del Mediterraneo, approdo per tutte le genti. Una terra tanto legata al mare da prenderne il nome. Alcuni autori latini (Varrone, ripreso da Verrio Flacco) spiegano l'etnico Salentini come derivato da sal, cioe mare: secondo la leggenda, sul mare, il loro riferimento piu prezioso, i popoli del Salento avrebbero stretto un patto di amicizia.





Oggi, a ripercorrere le rotte marittime e i continui, fecondi rapporti tra gli uomini e le rive, e l'archeologia o meglio, la storia globale dei suoi paesaggi d'acqua, complice la ricerca subacquea, grazie ai numerosi giacimenti sommersi. L'eterogeneita dei beni che viaggiano per mare (generi alimentari, materie prime, materiali grezzi e da riciclare, vasellame ceramico, vitreo, metallico, opere d'arte e di altissimo artigianato), la specificita della costruzione navale antica, la frequenza degli insediamenti costieri e la ricchezza delle infrastrutture (porti, approdi, servizi), il carattere diacronico della documentazione, la complessita e il dinamismo dei paesaggi costieri, sono tutti elementi che potranno suscitare vivo interesse presso il pubblico.





Il progetto scientifico di allestimento, redatto e diretto da Rita Auriemma, ha l'obiettivo di richiamare l'interesse di un vasto pubblico di visitatori, siano essi turisti, viaggiatori occasionali o abituali, nei confronti del mare Adriatico e della sua lunga storia di relazioni culturali, sociali, economiche e politiche, intessute tra le comunita che popolano entrambe le sue sponde. L'allestimento si configura, infatti, come un vero e proprio gate di accesso alla storia, all'archeologia e ai luoghi della cultura, al territorio, alle risorse ambientali e al paesaggio del Salento, e proseguira idealmente nei musei e nei luoghi della cultura che hanno aderito al progetto: Museo Ribezzo di Brindisi; Area Marina Protetta di Torre Guaceto; MArTa - Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Sigismondo Castromediano, Lecce; Museo civico di Gallipoli; Museo del mare di Nardo; Area Archeologica di Roca vecchia, Melendugno; Comune, Area Marina Protetta di Porto Cesareo e Mostra archeologica di Torre Chianca; Museo del Castello Dentice di Frasso, Carovigno.





Eccezionali le testimonianze esposte in aeroporto. Spettacolari i modelli digitali tridimensionali delle piu importanti tra le statue in bronzo (di cronologia varia, dal IV sec. a.C. fino almeno al II sec. d.C.) che costituivano il carico della nave affondata a Punta del Serrone, poco a nord di Brindisi, in eta tardo antica, probabilmente nel IV-V sec. d.C.: opere d'arte in rottami, raccolte e imbarcate come materiale da riciclare per rifonderne il metallo, e i cui meravigliosi originali sono oggi esposti in citta nel museo archeologico Ribezzo e i cui avatar saranno protagonisti in Cina nell'ambito della Mostra Portus: nel mare degli antichi, di prossima inaugurazione.





Tra bellezze della provincia di Brindisi, la piccola baia di Torre Santa Sabina, dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso e ancor di piu in occasione delle campagne di scavo archeologico subacqueo condotte dal Dipartimento di Beni Culturali dell'Universita del Salento tra il 2007 e il 2012, ha restituito un immenso e inestimabile patrimonio archeologico sommerso, che narra di storie e di uomini, di merci e di commerci, di vite e di naufragi.



Dai fondali sabbiosi sono riemersi i segni della vita di un approdo frequentato da lunga data, ricostruiti attraverso oggetti dalle molteplici tipologie, cronologie e provenienze: il carico di una nave di eta tardorepubblicana, naufragata sulla scogliera all'ingresso della baia nel II sec. a.C., in parziale sovrapposizione al carico di un'altra nave, quest'ultima tardoarcaica e affondata nello stesso tratto di fondale 3 secoli prima, verso il 500 a.C. circa.



La prima, Torre Santa Sabina 4 (TSS4), trasportava beni di lusso (tra cui servizi da tavola a vernice nera e raffinate coppe decorate a rilievo, le cosiddette coppe "megaresi"), vasellame da cucina e anfore contenenti il pregiato vino orientale, provenienti dall'Egeo, insieme alle anfore di produzione locale con l'olio e il vino prodotti nel Salento ed esportati verso gli altri porti dell'Adriatico.



Le merci trasportate dalla seconda, Torre Santa Sabina 3 (TSS3), raccontano il commercio dei beni di lusso importati dalla Grecia e dall'Egeo e legati al consumo del vino, particolarmente richiesto anche dalle popolazioni locali (i Messapi), e rappresentati dal vasellame usato per il suo consumo (grandi crateri, brocche, coppe e tazze) e dalle anfore impiegate per il suo trasporto. Nella baia, ancora conservati a pochi metri di profondita e a poca distanza dalla riva, altri eccezionali segni della vitalita dell'approdo sono i resti lignei del relitto romano tardo imperiale Torre Santa Sabina 1 (TSS 1), straordinariamente preservato nelle strutture e caso pressoche unico nell'intero Mediterraneo.



E ancora i naufragi che raccontano dei commerci lungo le coste del Salento: i trasporti pesanti, di pietre, laterizi ed elementi architettonici, ricostruiti attraverso le colonne monolitiche in marmo del relitto di Torre Chianca (Porto Cesareo, III sec. d.C.), i sarcofagi del relitto di San Pietro in Bevagna (III sec. d.C.), del relitto di Torre Sgarrata e del carico di laterizi del relitto di Saturo, lungo la costa ionica, e i rinvenimenti di macine da Torre Santa Sabina e Torre San Gennaro, lungo la costa adriatica; e ancora il commercio e la produzione del vino e dell'olio, con le anfore del relitto di santa Caterina di Nardo e i dolia e doliola, grandi contenitori in terracotta, dalle acque di Gallipoli; le opere d'arte, il dio Thot dalle acque di Porto Cesareo e la statua di Kore (raffigurazione di fanciulla) da quelle del Mar Grande di Taranto.



I segni dell'andar per mare, della navigazione antica e della costruzione navale, con ceppi d'ancora e contromarre in piombo (dai fondali di Acque Chiare, Punta del Serrone e Pedagne a Brindisi, Novaglie-Capo di Leuca), ancore in pietra (dal Capo di Leuca e Gallipoli), lamina in piombo, chiodi in bronzo, anelli e scandagli in piombo e tanto altro.



A raccontare un paesaggio costiero ancora piu antico, la ricostruzione della Grotta Poesia, con visita immersiva e riproduzione delle iscrizioni graffite sulle pareti della grotta, e la straordinaria quantita di ceramiche dell'eta del Bronzo provenienti dall'Egeo rinvenute presso l'abitato fortificato di Roca, distrutta da un incendio violento e poi ricostruita, crocevia di navigazioni, di traffici commerciali e di contatti tra le comunita che attraversano il Canale d'Otranto gia nel II millennio a.C. Infine, a esprimere i significati delle storie dei naufragi della nostra epoca, sara esposta una importante opera dell'artista contemporaneo Costas Varotos proveniente dal Museo d'arte contemporanea di Atene, l'elica della Kater I Rades, la motovedetta albanese che affondo al largo di Otranto nel marzo 1997 provocando la morte di ottantuno persone, a cui e dedicato il Monumento all'umanita migrante installato nel porto della citta adriatica.





COMITATO SCIENTIFICO





Il progetto di Brindisi si avvale di un comitato scientifico composto da Luigi De Luca (direttore del Polo biblio-museale di Lecce); Flavia Frisone, Riccardo Guglielmino, Katia Mannino (Universita del Salento); Emilia Mannozzi (Polo biblio-museale di Brindisi); Maria Piccarreta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce Taranto); Giuliano Volpe (Consiglio Superiore dei Beni Culturali; Universita di Foggia); Antonella Antonazzo, Luigi Coluccia, Giusi Giaracuni, Marcella Nuzzo (TPP) e Anna Lucia Tempesta (Museo Sigismondo Castromediano, Lecce). La mostra e l'ideale prosieguo della narrazione iniziata a Trieste con la mostra "Nel mare dell'intimita. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico" (a cura di Rita Auriemma), dalla poetica espressione di Predrag Matvejevic: il Mediterraneo e il mare della vicinanza, l'Adriatico e il mare dell'intimita (Breviario mediterraneo, ed. Garzanti 2007; Trieste, Salone degli Incanti, 16 dicembre 2017-1 maggio 2018; www.nelmaredellintimita.it/ ).Il progetto di Brindisi si avvale di un comitato scientifico composto da Luigi De Luca (direttore del Polo biblio-museale di Lecce); Flavia Frisone, Riccardo Guglielmino, Katia Mannino (Universita del Salento); Emilia Mannozzi (Polo biblio-museale di Brindisi); Maria Piccarreta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce Taranto); Giuliano Volpe (Consiglio Superiore dei Beni Culturali; Universita di Foggia); Antonella Antonazzo, Luigi Coluccia, Giusi Giaracuni, Marcella Nuzzo (TPP) e Anna Lucia Tempesta (Museo Sigismondo Castromediano, Lecce).





ENTI PROMOTORI

Nel mare dell'intimita. L'archeologia subacquea racconta il Salento e un progetto di Regione Puglia - Assessorato all'industria turistica e culturale, Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura; Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione; Aeroporti di Puglia; ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile; Polo biblio-museale di Brindisi; Polo biblio-museale di Lecce; Comune di Brindisi; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto; Universita del Salento - Dipartimento di Beni Culturali. Il progetto di allestimento e stato curato da Giovanni Panizon con la collaborazione di STARassociati e Martina Di Prisco, mentre l'assistenza alla curatela di Rita Auriemma e Luigi De Luca e di Antonella Antonazzo.





Partner Istituzionali