La Lega Salvini Puglia Ostuni esprime soddisfazione per l’ingresso di Luca Cavallo nella giunta

La Lega Salvini Puglia Ostuni esprime soddisfazione per l’ingresso nella giunta di Guglielmo Cavallo a Palazzo San Francesco di Luca Cavallo





Il Coordinamento Lega Salvini Puglia – Ostuni, avvia una nuova fase nella Città Bianca. Dopo la vittoria nel ballottaggio dello scorso 9 giugno 2019, la coordinatrice cittadina Margherita Penta esprime soddisfazione per la scelta di Luca Cavallo come assessore dell’esecutivo guidato da Guglielmo Cavallo.





“Siamo soddisfatti perché Luca Cavallo, si è sempre speso anche nella scorsa legislatura dai banchi del consiglio per progetti seri ed importanti per la nostra città – sottolinea Margherita Penta – oggi alla guida delle tante deleghe affidate dal sindaco, sono sicura che non potrà che far bene, risistemando alcune situazioni importanti sui diversi fronti. Il nostro assessore, come nel nostro uso e costume, sarà costantemente affiancato dal gruppo consiliare e dal direttivo del nostro partito che oggi cresce sempre di piùcon l’ingresso di Daniele Andriola come R.O.A.(responsabile organizzazione e amministrazione)”.





Soddisfatto e pronto per il nuovo incarico Daniele Andriola che ha dichiarato: “Da qualche mese all’interno del nuovo partito della Lega di Ostuni,posso affermare sicuramente di aver fatto parte di un percorso estremamente costruttivo – prosegue Andriola - con il nostro apporto abbiamo contribuito in maniera decisiva alla vittoria del nostro attuale sindaco Guglielmo Cavallo. Ufficialmente coordinati da Margherita Penta supportata da Andrea D’Errico e Fabrizio Anglani, oggi all’interno della Lega rivesto la carica di responsabile amministrativo. Auspichiamo un’ulteriore crescita interna che ci porti risultati importanti anche a livello regionale e nazionale. Al momento però la priorità assoluta è la nostra Ostuni”.





Soddisfazione per la crescita di questo gruppo di Ostuni è stata espressa anche dal senatore Roberto Marti, coordinatore della Lega Salvini Puglia del “Grande Salento”: “Il gruppo di Ostuni ha dimostrato di essere un gruppo unito e politicamente preparato, accogliamo con immensa gioia l’assessorato del nostro neo assessore al Comune di Ostuni Luca Cavallo e del nuovo responsabile del R.O.A. Daniele Andriola, auguro a tutto il gruppo di Ostuni buon lavoro”.