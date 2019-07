Torre Guaceto diventa free-smoke - A partire dal prossimo lunedì 8 luglio, sarà vietato fumare a Torre Guaceto.

“Il mio obbiettivo è quello di lavorare gomito a gomito con i soci del Consorzio - ha continuato il presidente Tarantino -, per il rafforzamento del lavoro già fatto fino ad oggi ed un costante miglioramento delle condizioni di tutela e promozione di Torre Guaceto.Quest’anno affronteremo la sperimentazione dell’ordinanza con il proposito di introdurre il divieto nel regolamento dell’Area Marina Protetta e, quindi, di cristallizzare lo status smoke free di Torre Guaceto. Ciò perché, malgrado gli sforzi, che da sempre il Consorzio profonde sul fronte della sensibilizzazione dell’utenza contro l’ abbandono delle cicche di sigaretta in spiaggia, ci sono ancora incivili che gettano i mozziconi nella sabbia. Non possiamo permettere che accada e non vogliamo che le famiglie che frequentano anche il nostro lido, debbano subire il fumo del vicino di ombrellone che, noncurante, accende una sigaretta nonostante la presenza di bambini o persone diversamente abili.Un ultimo appello voglio farlo agli utenti che frequentano la Riserva – ha chiuso Tarantino -, rispettate i divieti e fatevi portavoce dei valori di Torre Guaceto, perché solo se siamo tutti uniti, Consorzio, Amministrazioni locali, associazioni e privati cittadini, possiamo proteggere e far crescere la nostra area protetta”.