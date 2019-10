REGIONALI, D’ATTIS E DAMIANI CONSEGNANO A BERLUSCONI RELAZIONE POLITICA E PROPOSTE DI CANDIDATURE A PRESIDENTE

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.



“Abbiamo consegnato al presidente Silvio Berlusconi e all’on Antonio Tajani la rosa di nomi che Forza Italia può proporre come candidato presidente della Puglia. Il presidente Berlusconi potrà valutare le nostre proposte da condividere, poi, con gli alleati della coalizione.



Sono tutti nomi di figure più che autorevoli, competenti e in grado di affrontare una campagna elettorale con determinazione. Nomi che possono unire e su cui le altre forze politiche potrebbero convergere con entusiasmo. Sono proposte che manteniamo riservate per rispetto per il presidente Berlusconi, per gli alleati e, non ultimo, per le persone che abbiamo indicato.



Abbiamo consegnato anche la nostra relazione politica, frutto della riunione di qualche giorno fa del Direttivo Regionale, in cui ribadiamo il ruolo centrale e determinante di Forza Italia per il centrodestra in Puglia e nel Paese.



Nutriamo, assieme a tutto il Direttivo pugliese, la massima fiducia per le decisioni che il nostro leader assumerà a riguardo e sulla sua conduzione delle trattative con gli altri rappresentanti del centrodestra a livello nazionale”.