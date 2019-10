Turismo: la Dichiarazione di Bari. Da un turismo di destinazione a un turismo di motivazione

“ Non si parlerà più di concorrenza tra paesi mediterranei, ma di un’alleanza per fidelizzare i flussi turistici e per affrontare le sfide con Estremo Oriente e Americhe”

Operatori turistici, itinerari italiani e dell'area del Mediterraneo, istituzioni ed esperti provenienti da 10 Paesi si riuniranno a Bari il 24 e il 25 ottobre, presso il centro congressi della Nuova Fiera del Levante, per stilare un programma da proporre ad operatori privati e pubblici nel segno di una nuova strategia, sintetizzati in un documento ufficiale che prenderà il nome di “Dichiarazione di Bari”, cui hanno già dichiarato di voler sottoscrivere diversi Paesi e Regioni mediterranee.



Due giorni intensi di analisi, strategie e nuovi obiettivi da raggiungere per valorizzare un turismo culturale che guarda al passato ma che, con forza, si immerge nel futuro delle opportunità economiche e di rilancio dei territori, in nome della creatività, dell’esperienza, dell’accessibilità e del rapporto con le comunità.



La Puglia, ma anche la Sicilia, la Toscana, le Marche, la Sardegna, la Grecia, Cipro, Libano, Spagna, Malta e altre mete indiscusse di turismo di qualità, puntano ad accrescere presenze e offerte culturali che coinvolgano le persone, dunque l’identità dei luoghi e ciò che essi rappresentano. Cultura, paesaggio, enogastronomia e beni immateriali fanno di queste regioni un unicum che si mira a valorizzare attraverso strategie di rilancio che partano dal territorio stesso e per il territorio stesso.

“Riteniamo molto proficuo e interessante questo incontro di dialogo euromediterraneo. Al centro della strategia della Regione Puglia in questi ultimi anni è stato proprio il binomio inscindibile Cultura e Turismo, che valorizza le risorse e le identità locali.



Cultura e turismo consentono una crescita economica inclusiva e sostenibile, occupazione e arricchimento culturale – dichiara l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone - Con il Piano strategico del turismo Puglia365 e con il Piano strategico della Cultura della regione Puglia, Piiil Cultura, la Puglia è stata la prima regione italiana a realizzare una programmazione concreta e finanziata, attraverso importanti meccanismi di partecipazione, coinvolgendo tutte le forze presenti sul territorio. Sono stati messi in campo tanti strumenti finanziari a supporto degli operatori della cultura e dello spettacolo ma anche dei Comuni, degli Istituti Scolastici ed ecclesiali.



Dal bando destinato alla realizzazione di Biblioteche di Comunità, che ha portato la Puglia a essere riconosciuta come un vero e proprio esempio europeo, al bando per il restauro e il rilancio degli attrattori culturali, dai beni monumentali alle piazze; e ancora il bando per il rinnovamento delle sale cinematografiche e dei Teatri storici; quello “Luoghi Identitari” per invitare i ragazzi delle scuole pugliesi a prendersi cura dell’enorme patrimonio culturale ereditato e immaginarne un altro destino. Sono tutte iniziative che hanno influito positivamente anche sull’appeal della Puglia per i turisti e che vogliamo condividere al tavolo dell'Assemblea generale Internazionale sulla Rotta dei Fenici”.”

Oltre a delegati della Rotta dei Fenici provenienti dai 10 paesi mediterranei, tra gli ospiti anche tour operator internazionali, rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, dell’Organizzazione Internazionale di Turismo sociale, del Consiglio d’Europa e di alcune grandi istituzioni museali come il MANN di Napoli e numerosi altri attrattori culturali da tutto il Mediterraneo.





“La Regione Puglia – dichiara il Direttore della Rotta dei Fenici, Dott. Antonio Barone - che nell’ultimo periodo ha dimostrato di essere molto attiva soprattutto nel campo dei cammini e degli itinerari culturali internazionali, cerniera tra Oriente e Occidente del Mediterraneo, ospiterà un evento molto significativo che traccerà un solco nelle strategie turistico-culturali del Mediterraneo.



L’itinerario “La Rotta dei Fenici” certificato nel 2003 dal Consiglio d’Europa e seguito dal 2016 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo insieme alla “Via della Seta”, con l’aiuto di esperti di vari settori di tutto il Mediterraneo sta sviluppando modelli innovativi per il passaggio da un turismo di destinazione a un turismo di motivazione.



Anziché parlare di B2B (business to business) si parlerà di P2P (people to people). Non si parlerà più di concorrenza tra paesi mediterranei ma di un’alleanza per fidelizzare i flussi turistici e per affrontare le sfide con Estremo Oriente e Americhe. Certamente fulcro della strategia è puntare sulla qualità dei territori e dei servizi offerti. Tutti insieme a Bari lavoreremo a questo scopo”.

Tra gli eventi aperti al pubblico nei due giorni segnaliamo il “Capacity Building per operatori turistici e culturali” del 24 ottobre dalle h. 9.45 alle 12 e la giornata del 25 ottobre con il “Forum sul Turismo Mediterraneo” e la presentazione della Dichiarazione di Bari.

IL PROGRAMMA





"Il Turismo Culturale nello Scenario Mediterraneo... sulla Rotta dei Fenici“

"Cultural Tourism in the Mediterranean Scenario... on the Phoenicians' Route“

Comitato Organizzatore e tecnico

Responsabili:

Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Regione Puglia

Paolo Ponzio, Coordinatore Piano Strategico della Cultura "Piiil Cultura" Puglia, Regione Puglia

Direttore Dipartimento Studi Umanistici Università degli Studi di Bari Aldo Moro"

Segreteria Organizzativa:

Sara Ferrari, La Rotta dei Fenici

Clara Mollica, La Rotta dei Fenici

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Regione Puglia

Angelofabio Attolico

Piero Campanella

Gianni Sportelli

Giusy Barletta

Anna Napoletano

Carlo Bosna, Puglia Promozione

Giovedì 24 Ottobre XII Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici

Thursday, October 24th XII Euro-Mediterranean Dialogue on the Phoenicians' Route

NUOVA FIERA DEL LEVANTE – Centro Congressi Lungomare Starita, 2 Padiglione 152 - BARI

h. 9 – h. 9.45 Registrazione dei partecipanti - Registration of participants

h. 9:45 – 12.00 Capacity Building per operatori turistici e culturali

Capacity Building for tourism and cultural operators

Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici

Alessandra Priante, Europe Regional Director (UNWTO)

Nikolaos Gkolfinopoulos, Silk Road Project Specialist (UNWTO)

Dinos Kakkouras - Direttore Top Kinisis Travel Tour Operator (Cipro)

Fabrizio Pozzoli, Vicepresidente OITS-Organizzazione Internazionale di Turismo Sociale

Paolo Ponzio, Coordinatore del Piano Strategico della Cultura, Regione Puglia

Luca Scandale, Coordinatore Piano Strategico del Turismo, Regione Puglia

Venerdì 25 Ottobre XII Dialogo Euro-Mediterraneo – Assemblea Generale 2019

Friday 25 October XII Euro-Mediterranean Dialogue – 2019 General Assembly

NUOVA FIERA DEL LEVANTE – Centro Congressi Lungomare Starita, 2 Padiglione 152 - BARI

h.8.30 – h.9.00 Registrazione dei partecipanti - Registration of participants

h. 9:00 – 10.30 Assemblea Generale 2019 - 2019 General Assembly

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e del Territorio, Regione Puglia

Rachid Chamoun, Presidente della Rotta dei Fenici

Barbara Toce, Vicepresidente Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa

Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici

Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF Italia

Enrico Molinaro, Segretario Generale RIDE – Rete Italiana Dialogo EuroMediterraneo

h. 10:30 – 12.00 “Forum sul Turismo Mediterraneo” “Forum on Mediterranean Tourism”

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e del Territorio, Regione Puglia

Alessandra Priante, Europe Regional Director (UNWTO)

Nikolaos Gkolfinopoulos, Silk Road Project Specialist (UNWTO)

Lucia Di Fatta, Dirigente Generale, Assessorato Turismo della Regione Sicilia Fabrizio Pozzoli, Vicepresidente OITS – Organizzazione Internazionale di Turismo Sociale

Vittorio Messina, Presidente Assoturismo

Michele De Vita, Segretario Generale del Forum AIC .

(Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio)

Modera: Paolo Ponzio

h. 12:00 – 13.30 Presentazione della Bari Declaration 2019 Presentation of the Bari Declaration 2019

Loredana Capone, Assessore all'Industria turistica e culturale, Regione Puglia

Nada Sardouk Ghandour, già Direttore Generale del Ministero del Turismo del Libano

Conclusioni: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Moderano: Antonio Barone e Paolo Ponzio

h. 14.30 – 18.00 “ Capacity building per i Network della Rotta dei Fenici ”

h. 2.30 – 6.00 pm “ Capacity building for the Networks of the Phoenicians' Route”

Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici

Francesco Trasatti, Vicesindaco di Fermo

Paola Sarcina, Direttore Artistico del Festival Internazionale CEREALIA

Lorenza Sala, Responsabile del programma Museo Navigante

Matteo Monterumici, Fondatore SEA-Ways Start Up

Francesca Piro, Socia fondatrice del Progetto MEDITERRANEA





La visione culturale:

Paolo Giulierini, Direttore del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Angelofabio Attolico e Luigi De Luca,

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e del Territorio, Regione Puglia

Moderatori: Paolo Ponzio e Antonio Barone

h. 17.00 – 18.00 Tavola rotonda “ Comunicare la Rotta dei Fenici: idee e proposte“