Confindustria Giovani Imprenditori. Lippolis: La sostenibilità e la cultura della green economy devono essere il driver per la crescita delle aziende

"La sostenibilità è il driver per la crescita e la competitività delle imprese. Per le aziende la sostenibilità deve far parte del loro dna e devono imparare ad essere coerenti e attente a non fare green washing, ingannando i propri consumatori”.





Non ha usato mezzi termini il Presidente dei Giovani Imprenditori dell"Interregionale Sud e Puglia Gabriele Menotti Lippolis intervenendo oggi ad un convegno organizzato dall’Università di Foggia all’interno della Fiera con l’azienda RB Eurosa.