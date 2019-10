BRINDISI. CON COLDIRETTI E IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA, VENERDI' E SABATO UN HALLOWEEN A KM 0

Aspettando un Halloween a Km 0. Una due giorni, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, organizzata da Coldiretti Brindisi e Mercato Campagna Amica, per valorizzare, oltre che promuovere, il consumo di prodotti genuini di stagione e a chilometro zero, quelli che dalla terra arrivano direttamente sulle nostre tavole.



I consumatori sono sempre più orientati verso il consumo di cibo sano e di frutta e verdura a km 0 per le loro proprietà salutistiche. Una tendenza, questa, che nella provincia brindisina, come in gran parte della Puglia, sta cambiando anche i criteri di scelta degli acquisti: per i consumatori la freschezza è l’elemento principale nell’acquisto, seguito dalla stagionalità e dal prezzo conveniente.



Di qui, il successo del primo mercato coperto dei contadini di Campagna Amica in Puglia, inaugurato a dicembre dello scorso anno, a Brindisi in via Appia 226, un vero e proprio salone della biodiversità. Qui, nel primo food hub di Coldiretti e Campagna Amica a Brindisi, nel cuore economico della città, il cibo, quello agricolo a km 0, diventa strumento per la divulgazione culturale, per l’incontro sociale, ma anche per l’educazione alimentare sana e genuina, rivolta anche ai più piccoli. Di qui, l’iniziativa organizzata “Aspettando Halloween”, che mira proprio a coinvolgere i bambini.



In particolare, domani, venerdì 25 dalle 10, gli alunni delle quarte classi dell’istituto comprensivo “Santa Chiara”, tre classi per un totale di circa 60 bambini, saranno coinvolti in una visita guidata al mercato coperto dove potranno essere protagonisti di laboratori didattici e cimentarsi nella smielatura. Avranno a disposizione zucche da colorare, galline da vedere e una merendina rigorosamente a Km 0. Sabato, invece, sempre dalle ore 10, degustazione ai sapori autunnali, con consumo di prodotti stagionali.



Interverranno per l’iniziativa Aldo Raffaele De Sario e Filippo De Miccolis Angelini, rispettivamente direttore e presidente Coldiretti Brindisi; Carlotta Magli, delegata Donna Impresa Brindisi; Pier Paolo Martano, responsabile Campagna Amica per Taranto e Brindisi.