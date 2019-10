Xylella e sovrainnesti degli ulivi monumentali: svolta oggi l’audizione in Regione chiesta dal Parco delle Dune costiere

Si è svolta quest’oggi presso la sede del Consiglio Regionale a Bari la riunione della Commissione Agricoltura della Regione Puglia, presieduta da Donato Pentassuglia, e richiesta dal presidente del Parco delle Dune costiere, on. Enzo Lavarra, per discutere del varo, quanto più tempestivo possibile, della sperimentazione della tecnica del sovrainnesto nella Piana dei Monumentali per tentare di salvare gli ulivi secolari e monumentali dall’avanzare del batterio Xylella fastidiosa. E in particolare per conoscere lo stato dell’arte sulle linee guida commissionate alla Università di Bari e sul bando che ne deve conseguire.