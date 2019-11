Ostuni. Sabato 9 novembre introduzione alla bellezza della Dottrina sociale della Chiesa

Sabato 9 novembre, dalle 16:30 alle 20:30, la diocesi di Brindisi-Ostuni (ufficio di Pastorale Sociale) presenterà una Introduzione alla bellezza della Dottrina sociale della Chiesa con il contributo dell'associazione romana OL3 Né indignati Né rasseganti.





Presso il Centro di Spiritualità Madonna della Nova di Ostuni i tre relatori (Gigi De Paolo, Simone Budini e Oscar Di Stefano) presenteranno in modo innovativo ed avvincente i cinque principi su cui si basa la dottrina sociale della Chiesa: dignità della persona, bene comune, solidarietà, sussidiarietà e partecipazione.





Le sessioni dell’incontro sono accompagnate da filmati, articoli, riflessioni legate non solo al contesto lavorativo e sociale, ma alla vita e alle esperienze di tutti i giorni .





L’associazione OL3 si presenta così:”In una stagione che non offre orizzonti di futuro, è il momento di alzare lo sguardo e andare oltre. Oltre la rassegnazione, oltre l’indignazione: due risposte entrambe fallimentari. OL3 è un’associazione che ha quest’obiettivo: compiere un passo deciso oltre la crisi, per ricostruire. E se la crisi non è solo economica, anche e prima di tutto culturale, sociale e politica dev’essere la rinascita. OL3 è un’associazione di radicale ispirazione cristiana anche se non confessionale. OL3 è convinta che idee, valori, progetto di vita e di società che si rifanno alla Dottrina sociale della Chiesa siano universalmente condivisibili e vadano promossi. Ma ovviamente non intende minimamente agire in termini di imposizione di quanto è solo dono di grazia. OL3 punta anzitutto sulla famiglia, il lavoro, l’educazione e la scuola, la cultura”.





Il format ideato dai componenti dell'associazione è stato presentato con crescente successo a Roma e in varie parti d’Italia.