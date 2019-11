TAJANI IN PUGLIA PER DIMOSTRARE VICINANZA AI LAVORATORI E ALLE LORO FAMIGLIE, PER DIFENDERE L’ACCIAIO ITALIANO E PER IMPEDIRE CHE IL GOVERNO DIA L’ENNESIMO COLPO ALL’ECONOMIA DEL SUD





Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, sabato 9 novembre sarà in Puglia con un’agenda fitta di appuntamenti. Per dimostrare vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, per difendere l’acciaio italiano e per impedire che il Governo dia l’ennesimo colpo all’economia del Sud. Sarà a Taranto con una delegazione di parlamentari di FI e con il Gruppo al Consiglio regionale.





A Taranto incontrerà sindacati e Confindustria, confrontandosi con loro sul grande caso dell’ex Ilva, che infiamma di preoccupazioni tutta la comunità ionica. E’ previsto un incontro con l’arcivescovo Santoro e con il direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl di Taranto.





A Brindisi, invece, incontrerà il mondo delle imprese e quello dell’artigianato, con i sindacati e con i militanti.





Di seguito il programma:





Sabato 9 novembre





A TARANTO





10.30 sede della CISL, via Regina Elena 126

Incontro con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL

Paolo Peluso, segretario generale CGIL Taranto

Antonio Castellucci, segretario generale CISL Taranto

Giancarlo Turi, segretario generale UIL Taranto





11.40 sede di Confindustria Taranto, via Renato Dario Lupo 65

Incontro con il Presidente Antonio Marinaro e la Giunta di Confindustria Taranto





12.45 sede metropolitana dell’Arcidiocesi di Taranto, largo Arcivescovado 8

Incontro con S.E. Arcivescovo di Taranto Monsignor Filippo Santoro





13.30 sede della ASL di Taranto, Dipartimento di Prevenzione, via Diego Peluso 117

Incontro con il direttore del Dipartimento di Prevenzione Michele Conversano





14.30 Hotel Delfino, viale Virgilio 66

Conferenza stampa









A BRINDISI





16.00 sede di Confindustria Brindisi, corso Garibaldi

-Incontro di consultazione sullo stato del comparto industriale di Brindisi

Patrick Marcucci, presidente di Confindustria Brindisi

Franco Gentile , presidente di CNA di Brindisi

Antonio Ignone, presidente di Confartigianato di Brindisi





-Incontro con i segretari generali di CGIL, CISL, UIL, UGL, FISMIC e COBAS:

Antonio Macchia, segretario generale CGIL Brindisi

Antonio Castellucci, segretario generale CISL Brindisi-Taranto

Antonio Licchello, segretario generale UIL Brindisi

Damiano Flores, segretario territoriale UGL Brindisi

Davide Sciurti, segretario generale Fismic Confsal Brindisi-Taranto

Roberto Aprile, segretario generale Cobas Brindisi

17.30 nuova sede provinciale di Forza Italia di Brindisi, via de Terribile 4

Inaugurazione con

Laura De Mola, Coordinatore provinciale

Ernestina Sicilia, Coordinatore cittadino di Brindisi